La Milan Fashion Week Primavera/Estate 2027 svela un fitto calendario di settembre

Gli appassionati di moda hanno già un’idea chiara di cosa aspettarsi dalla Milan Fashion Week Primavera/Estate 2027. La Camera Nazionale della Moda Italiana (CNMI) ha svelato il calendario ufficiale dell’evento di settembre, confermando un’altra settimana fitta di sfilate e incontri del settore.

Torneranno diversi tra i più importanti marchi di lusso italiani, mentre alcune firme internazionali e debutti creativi promettono nuovi spunti di discussione. Con così tanti nomi noti coinvolti, l’evento sta già generando molto trending gossip in vista del mese della moda.

Ritornano le più grandi maison italiane

La Milan Fashion Week Collezione Donna Primavera/Estate 2027 si terrà dal 22 al 28 settembre 2026. La giornata di apertura comincia con il CNMI Fashion Hub, prima che Prada apra il calendario delle sfilate con la sua presentazione alle 14:00. Anche Diesel e Dhruv Kapoor sfileranno il 22 settembre, mentre Vogue World: Milano chiuderà la serata con un evento che celebra l’artigianalità e la creatività.

Il calendario ufficiale include 54 sfilate fisiche e sei presentazioni digitali, in linea con la precedente stagione Autunno/Inverno 2026. Il 23 settembre vedrà Jil Sander, Fendi, Missoni, MM6 Maison Margiela ed Etro, seguiti da Max Mara, Marni, Roberto Cavalli ed Emporio Armani il 24 settembre.

Gucci, Tod’s, Sportmax, Moschino e The Attico guidano il 25 settembre, prima che Ferragamo, Dolce & Gabbana, MSGM e Bottega Veneta siano protagonisti il giorno seguente. Giorgio Armani chiude il proprio calendario di sfilate il 27 settembre insieme all’esposizione Milano Moda Graduate. Il programma fitto dovrebbe dominare la copertura dell’current events per tutta la fashion week, influenzando anche le celebrity fashion and style trends.

Debutti creativi e cambiamenti

Uno dei momenti salienti di questa stagione è la prima collezione di Moschino sotto i nuovi condirettori creativi Loris Messina e Simone Rizzo, che in precedenza hanno fondato Sunnei. La loro sfilata del 25 settembre rappresenta l’unico grande debutto creativo tra le maggiori maison milanesi dopo diverse stagioni di cambi al vertice nel settore.

Anche alcuni designer tornano con le loro seconde collezioni. Maria Grazia Chiuri presenterà il suo ultimo lavoro per Fendi, Meryll Rogge prosegue da Marni e Demna torna con un’altra collezione prêt-à-porter per Gucci. Questi sviluppi hanno già alimentato le gossip news, con molti osservatori del settore che seguono da vicino la direzione creativa dei marchi di lusso.

Nel frattempo, Versace e Boss saranno entrambi assenti dal calendario della Milan Fashion Week di questa stagione. Versace salterà l’evento per la seconda stagione consecutiva mentre Pieter Mulier si prepara al suo atteso debutto all’inizio del 2027, mentre Boss non è stato incluso nel calendario ufficiale di questa edizione.

I nomi internazionali ampliano il calendario

Il programma mette inoltre in evidenza la crescente portata internazionale di Milano. Il marchio giapponese di sportswear Onitsuka Tiger sarà in calendario il 23 settembre, mentre lo stilista vietnamita Phan Dang Hoang si aggiunge il giorno successivo. I brand emergenti come Institution by Galib Gassanoff, Simon Cracker, ACT N°1, Marco Rambaldi e Victor-Hart presenteranno inoltre le loro ultime collezioni durante la settimana. Le etichette portoghesi Marques’Almeida e Miguel Vieira debutteranno alla Milan Fashion Week il 27 settembre, insieme al marchio messicano Neithan Herbert.

Lontano dalla passerella, la CNMI Gala Dinner si terrà più tardi lo stesso giorno, mentre la mostra Dalí and Fashion inaugura al Palazzo Reale di Milano il giorno successivo. La mostra annuale Milano Moda Graduate celebrerà ancora una volta i talenti emergenti delle principali scuole di moda italiane. Con il conto alla rovescia che prosegue, la combinazione di maison del lusso affermate, designer in ascesa ed eventi speciali manterrà con ogni probabilità il trending gossip, le gossip news e il social media gossip saldamente puntati su Milano per tutta la settimana.



