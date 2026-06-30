Milano era già in fermento per l’estate, e la Settimana della Moda Uomo Primavera/Estate 2027 ha rispecchiato la stagione tanto quanto il meteo. Con temperature vicine ai 40°C, i designer hanno abbracciato un abbigliamento più leggero senza abbandonare la sartoria classica. Sorprendentemente, però, la storia principale non sono stati gli ospiti celebri né le presentazioni elaborate. Al contrario, dettagli di styling scelti con cura hanno silenziosamente plasmato molte delle collezioni della settimana.

Nel corso del calendario, accessori come spille, foulard, ciondoli, portachiavi e bustine vanity hanno dato una personalità fresca a look già noti. L’evento è diventato anche uno dei trending gossip della moda, con diverse collezioni che hanno offerto un’anteprima dello stile della prossima estate.

I dettagli più piccoli si sono fatti notare

Un tema è emerso in tutta la Milano Fashion Week. Lo styling è diventato importante quanto i capi stessi. Invece di affidarsi a silhouette drammatiche, i designer hanno utilizzato accessori ponderati per dare nuova vita alla sartoria classica.

Il caldo estivo ha influito anche sulle collezioni. Sartoria sfoderata, bermuda e silhouette rilassate sono apparse per tutta la settimana, mentre lino, cotone e seersucker hanno mantenuto molti look leggeri e traspiranti. Giacche più morbide e scollature aperte hanno mostrato come la sartoria possa adattarsi al clima più caldo senza perdere la sua eleganza.

Molti designer hanno rafforzato questa idea attraverso finiture scelte con attenzione. Spille, foulard, ciondoli e accessori decorativi sono apparsi in passerella, a dimostrazione che uno styling sottile può spesso lasciare l’impressione più forte.

Le storie dietro lo styling

Dunhill ha esplorato lo stile dell’artista Lucian Freud attraverso foulard rilassati, tasche per sigari e pantofole di velluto decorate con motivi di carte da gioco. Il direttore creativo Simon Holloway ha spiegato che tocchi di styling discreti conferiscono alla sartoria senza tempo più carattere senza cambiarne l’appeal classico.

Paul Smith ha guardato molto più vicino a casa per l’ispirazione. Spille di vetro marino, ciondoli da vela, conchiglie e pietre dipinte a mano hanno reso omaggio al defunto padre del designer e al suo amore per la raccolta di sassolini durante le vacanze di famiglia. Ogni ospite ha persino ricevuto una pietra dipinta come ricordo dopo la presentazione.

Gli addetti ai lavori della moda hanno concordato sul fatto che la prossima stagione non riguarda la sostituzione di un intero guardaroba. La stylist Helen Seamons ha affermato che accessori come spille da bavero, gioielli cari e foulard possono trasformare completamente capi familiari. Ben Schofield, che ha curato lo styling della presentazione di Paul Smith, ha condiviso una visione simile, incoraggiando le persone a indossare questi dettagli in modo naturale invece di trattarli come costumi.

Le maison italiane hanno dettato il tono

Diversi brand italiani hanno contribuito a definire la settimana. Thom Browne è tornato a Milano per la prima volta dal 2008, mentre Prada ha presentato capi essenziali del guardaroba attraverso proporzioni più pulite invece di una reinvenzione drammatica. Giorgio Armani ha chiuso il calendario ufficiale a Palazzo Orsini, sua ex residenza, con una sartoria in lino rilassata e un’eleganza sobria.

Dolce & Gabbana ha rivisitato le proprie radici siciliane con la collezione “Vacanze Siciliane”. Camicie ampie, pantaloni rilassati, decorazioni di cristalli, calzature ispirate al corallo e cammei decorativi hanno riflesso i colori e le texture del Mediterraneo. La sfilata ha inoltre presentato un cast più diversificato in seguito alle critiche alla presentazione dello scorso anno.

Prada ha sostituito le cinture tradizionali con foulard di seta che portavano bustine vanity e ha continuato a sperimentare la pelle nelle silhouette di tutti i giorni. Tod’s ha riportato in passerella portachiavi giocosi, mentre Giorgio Armani ha reso omaggio al suo fondatore scomparso con spille G e A applicate ai blazer.

La settimana non si è conclusa in passerella

Fuori dalle passerelle, le star dell’crime stories e gli ospiti del settore, tra cui l’attore Orlando Bloom da Tod’s e membri degli ENHYPEN da Prada, hanno continuato ad attirare l’attenzione per tutta la settimana. Designer, buyer e celebrità hanno contribuito a plasmare la entertainment, mentre i social media si sono rapidamente riempiti di social media gossip.

La conversazione è proseguita ben oltre la fine delle sfilate, rendendo la Milano Fashion Week uno dei più grandi trending gossip della moda. Sebbene la latest celebrity news e gli ospiti celebri abbiano contribuito all’entusiasmo, le collezioni sono rimaste l’attrazione principale. Le idee di styling della stagione potrebbero continuare a influenzare la entertainment fino alla prossima estate.



