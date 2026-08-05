La star austriaca dei reality TV Mano Machinek è morto in seguito a un incidente mortale durante le riprese di uno spot nel nord Italia. Il 37enne ha perso il controllo di una Porsche d’epoca blu sulla strada di montagna del Mottarone sopra il Lago Maggiore, dove secondo quanto riferito si stavano svolgendo le riprese.

Le autorità stanno indagando sulle circostanze dell’incidente, mentre alcuni resoconti hanno sollevato interrogativi sulla produzione dello spot e sulle relative autorizzazioni. La tragedia è rapidamente entrata tra le latest celebrity news, attirando attenzione ben oltre il solito social media gossip.

Incidente durante le riprese dello spot

L’incidente è avvenuto il 30 luglio vicino a Gignese, dove una tortuosa strada di montagna sarebbe stata chiusa per le riprese. Machinek stava guidando una Porsche d’epoca blu a noleggio quando ha perso il controllo affrontando una curva. L’auto è uscita di strada, è rotolata giù per un ripido pendio ed è finita dopo essersi schiantata contro un albero.

Squadre di emergenza, vigili del fuoco, paramedici e un elicottero di soccorso sono accorsi sul posto. I soccorritori hanno estratto Machinek dalle lamiere prima di tentare di rianimarlo, ma è deceduto per le ferite riportate sul luogo. Secondo le cronache, l’auto è stata identificata come una Porsche 993 RS, anche se i resoconti divergono sul modello esatto coinvolto.

Indagini in corso

I Carabinieri e la Procura locale stanno indagando su cosa abbia causato l’incidente. Le autorità hanno posto sotto sequestro sia il veicolo sia la salma di Machinek nell’ambito dell’inchiesta, mentre gli investigatori esaminano la scena e raccolgono prove. Parte dell’indagine si è concentrata anche sulle riprese dello spot e sul rispetto dei requisiti necessari per filmare.

Secondo i media locali, gli inquirenti stanno verificando se le riprese disponessero di tutte le autorizzazioni necessarie, dopo che il sindaco di Gignese ha dichiarato che il comune non aveva ricevuto una richiesta per le riprese. Sebbene l’indagine sia ancora nelle fasi iniziali, il caso ha attirato l’attenzione di lettori che seguono anche le grandi crime stories, anche se le autorità non hanno indicato il coinvolgimento di reati.

Una vita oltre la televisione

Machinek è salito alla ribalta dopo essere apparso con la sua compagna, Maria Maksimovic, nella prima stagione della serie reality austriaca Forsthaus Rampensau nel 2022. Oltre alla televisione, si definiva fotografo, conduttore e modello, condividendo regolarmente con i follower online la sua passione per le auto sportive.

La sua carriera lo ha reso uno dei numerosi Reality TV stars che hanno costruito una presenza sia in televisione sia sulle piattaforme digitali. ATV ha confermato la sua morte ed espresso cordoglio alla famiglia e agli amici. In seguito, la Maksimovic ha condiviso un tributo commovente, scrivendo che è morto facendo ciò che amava di più, guidare.

Tributi e messaggi di cordoglio

L’incidente mortale ha suscitato tributi da parte dei fan e dei membri della comunità dell’entertainment austriaca. In molti hanno ricordato Machinek per l’entusiasmo, la personalità espansiva e l’interesse di una vita per le auto ad alte prestazioni. La sua morte è diventata anche una delle storie più discusse nell’entertainment, con molti che esprimono vicinanza alle persone a lui più care.

Le domande sull’indagine restano senza risposta, e le autorità non hanno annunciato cosa abbia causato l’uscita di strada della Porsche. Mentre i funzionari proseguono il loro lavoro, l’episodio resta tra le latest celebrity news che attirano l’attenzione internazionale. Per molti appassionati di entertainment, l’attenzione è passata dalla fama televisiva al ricordo di una vita spezzata troppo presto.



