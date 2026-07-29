La fuga italiana di Selena Gomez offre ispirazione per uno stile estivo europeo senza sforzo

L’ultima vacanza di Selena Gomez in Italia ha regalato ai fan più di uno scorcio di paesaggi mozzafiato. Durante il viaggio, la cantante e attrice ha condiviso una serie di outfit rilassati che si abbinavano perfettamente all’atmosfera estiva europea dal mood tranquillo. Invece di inseguire dichiarazioni di moda audaci, si è affidata a capi senza tempo adatti dalle passeggiate mattutine alle cene eleganti. Quei look da viaggio sono rapidamente entrati a far parte delle ultime celebrity fashion and style trends presenti nelle gossip news e nella copertura di entertainment.

Un guardaroba da viaggio pensato per l’Italia

Gomez ha trascorso la fuga con il marito, Benny Blanco, durante una pausa dalle riprese della sesta stagione di Only Murders in the Building a Londra. Il loro viaggio ha incluso una tappa a Bologna, dove hanno esplorato la città e cenato all’aperto prima di proseguire la vacanza lungo la costa italiana. Durante la fuga, Gomez ha condiviso foto spontanee su Instagram che mostravano un guardaroba da vacanza curato ma pratico.

I suoi outfit erano incentrati su capi versatili, tra cui abiti midi neutri e floreali abbinati a sandali infradito bassi, occhiali da sole ovali marroni e una versione in rafia della borsa Hug oversize di Ferragamo. L’abbigliamento da spiaggia ha seguito lo stesso stile senza sforzo, con Gomez che indossava un costume intero bianco durante un’uscita in yacht e un bikini azzurro di Monday Swimwear per un’altra tappa sul mare. Quei look rilassati sono apparsi anche nei recenti celebrity updates nel mondo dell’entertainment.

Il comfort diurno incontra l’eleganza serale

Diversi outfit serali di Gomez hanno rispecchiato l’eleganza rilassata spesso associata alle estati italiane. Una cena al tramonto prevedeva un abito midi floreale abbinato a orecchini pendenti con perline, mentre in un’altra serata ha indossato un abito sottoveste setoso color bianco crema con delicate spalline sottili e una discreta scollatura a V durante una cena alla Trattoria della Santa a Bologna.

Ha completato quel look con un foulard colorato all’uncinetto, occhiali da sole con lenti arancioni e il suo anello di fidanzamento. Il foulard ha ripreso una delle tendenze moda più forti di questa estate, affiancandosi a look simili indossati di recente da Zendaya, Kaia Gerber, Priyanka Chopra, Dua Lipa e Millie Bobby Brown.

Nel frattempo, il guardaroba casual da giorno di Gomez includeva un top senza maniche a righe con pantaloni morbidi e orecchini a cerchio dorati, mentre un’altra uscita presentava una canottiera bianca, pantaloni cargo verde brillante e lo stesso foulard all’uncinetto riutilizzato per tutta la vacanza.

Più che semplici foto delle vacanze

Oltre agli outfit, Gomez ha condiviso anche momenti personali della sua fuga italiana mentre festeggiava il suo 34º compleanno, comprese foto di lei mentre soffia su una candela in un tiramisù con vista sullo skyline italiano. Ha ringraziato i fan per il loro supporto e ha segnato sei anni del Rare Impact Fund, incoraggiando i follower a sostenerne il lavoro per la salute mentale dei giovani.

In seguito, Blanco ha rivelato di aver scattato le foto del compleanno prima di pubblicare il suo omaggio sentito, a cui Gomez ha risposto, “Ti amo”. La loro fuga ha attirato attenzione anche dopo che Blanco ha attraversato l’Atlantico in barca a causa della sua paura di volare.

Il proprietario della Trattoria della Santa, Riccardo Lelli, ha descritto la coppia come ospiti calorosi e gentili, mentre i loro momenti romantici e gli outfit alla moda hanno mantenuto il viaggio sotto i riflettori delle gossip news e messo in evidenza l’influenza di Gomez oltre l’music industry.



