Una luna di miele di solito rimane privata, ma non quando sei una delle più grandi pop star del mondo. A settimane dall’inizio della loro luna di miele in Italia, Dua Lipa e Callum Turner stanno ancora regalando ai fan nuove occhiate alla loro fuga romantica attraverso una nuova serie di foto su Instagram. Tra costiere panoramiche, hotel di lusso e look vacanzieri eleganti, il viaggio è diventato uno degli argomenti più discussi di questa estate nel entertainment gossip e latest celebrity news.

Quali destinazioni hanno visitato i novelli sposi da allora? L’ultimo aggiornamento su Instagram di Lipa rivela ancora più momenti della luna di miele italiana della coppia, includendo destinazioni famose in Sicilia, Toscana, Campania, Basilicata e Lazio. Gli esperti di viaggio dicono che le ricerche per “Dua Lipa honeymoon” sono aumentate dell’1.800 per cento, mentre fan e viaggiatori cercano gli stessi luoghi presenti nell’itinerario della coppia.

Amore nelle tappe imperdibili d’Italia

Tra le località più discusse c’è la Costiera Amalfitana. La coppia ha trascorso del tempo a Villa TreVille, dove le foto in riva al mare sono diventate rapidamente virali. L’interesse per la location è aumentato del 3.250 per cento, mentre le ricerche per Positano sono cresciute del 248 per cento. Il loro soggiorno ha mostrato perché la meta a picco sul mare rimane una delle fughe costiere più riconoscibili d’Italia.

In seguito, la coppia si è diretta a Roma per una passeggiata serale alla Fontana di Trevi prima di cenare alla Trattoria da Danilo. I fan hanno anche notato visite al Pantheon e al Colosseo. La loro avventura romana ha generato ancora più attenzione online, con le ricerche per la Fontana di Trevi in aumento del 2.600 per cento.

Che cosa sarebbe una vacanza in Italia senza assaggiare i piatti locali? Durante la loro tappa a Napoli, la coppia ha gustato un pasto alla Pizzeria Da Concettina ai Tre Santi, un ristorante storico che risale al 1951. L’interesse di ricerca per la pizzeria è salito del 90 per cento, mentre Napoli stessa ha registrato un aumento dell’1.600 per cento. Altrove, le foto sembravano mostrare pasta al tartufo alla Trattoria al Moro a Roma, pasta di mare a La Baia a Ischia e piatti di ricci di mare.

La Dolce Vita, in stile Lipa

Oltre alle visite, i post di Lipa su Instagram hanno messo in evidenza il lato lifestyle del viaggio. Lei ha descritto il viaggio come “il paradiso in terra” mentre condivideva foto colorate in bikini, gite in barca, acque cristalline e momenti tranquilli di lettura in riva al mare con ciliegie fresche.

Un salto giocoso con l’accappatoio dell’hotel, un bagno rilassante con le bolle e fedi nuziali d’oro abbinate sono apparsi anche nella raccolta. I soggiorni di lusso hanno incluso Hotel Il Pellicano, Palazzo Margherita e il San Domenico Palace, reso famoso da The White Lotus.

Gli amanti della moda hanno trovato molto da ammirare. Lipa ha mescolato beachwear rilassato con eleganti outfit da resort, mentre accessori discreti come le fedi nuziali d’oro della coppia sono diventati un argomento di conversazione.

Persino la sua cover del telefono ha attirato l’attenzione perché presentava la famosa immagine dei paparazzi di Paris Hilton, Lindsay Lohan e Britney Spears. Le sue letture in vacanza includevano Martyr! di Kaveh Akbar e Lázár, mentre la coppia ha anche guardato il classico Ladri di biciclette.

Una luna di miele ancora in corso

Con il proseguire della loro luna di miele, Lipa e Turner hanno dato ai fan uno sguardo più personale alla vita da sposati attraverso una nuova raccolta di foto. Ogni aggiornamento ha rivelato un’altra destinazione, un altro pasto memorabile e un’altra occhiata all’avventura italiana rilassata della coppia, mantenendoli al centro delle latest celebrity news.

Lontano dalla vita in vacanza e dal entertainment gossip news, Lipa rimane uno dei nomi più importanti nell’music industry. Il suo album del 2024 Radical Optimism ha raggiunto il n. 2 nella Billboard 200, mentre il tour mondiale di supporto ha incassato 141,1 milioni di dollari (circa €120 milioni). Ogni nuova foto della luna di miele fa sì che i fan seguano l’avventura italiana della coppia e aspettino altri celebrity updates.



