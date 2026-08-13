Ilary Blasi potrebbe finalmente essere pronta a dire di nuovo “sì, lo voglio”, e secondo quanto riportato avrebbe in mente una delle destinazioni più romantiche d’Italia. La conduttrice televisiva italiana e Bastian Muller starebbero pianificando un matrimonio il 13 settembre dopo quasi quattro anni insieme.

Si starebbe preparando uno scenario italiano da cartolina per i festeggiamenti, aggiungendo un ulteriore tocco romantico all’occasione. Nessuno dei due ha annunciato ufficialmente la data, ma ciò non ha impedito che i preparativi diventassero una grande notizia di gossip news in Italia.

Ravello fa da cornice

La location indicata si adatta perfettamente all’occasione. Villa Cimbrone risale a secoli fa e si trova in alto sopra il Mediterraneo, con la sua celebre Terrazza dell’Infinito che offre viste mozzafiato sulla Costiera Amalfitana. Blasi e Muller conoscono già bene la struttura a cinque stelle, avendovi soggiornato insieme circa un anno fa.

I preparativi sembrano accelerare. Camere in alcuni degli hotel più noti di Ravello sarebbero state riservate per i parenti di Muller in arrivo dalla Germania, mentre la potenziale lista degli invitati sta già suscitando interesse nel mondo dello entertainment. Silvia Toffanin e Michelle Hunziker sono tra gli amici attesi, insieme a Selvaggia Lucarelli e Cesara Buonamici.

Resta ancora da definire un dettaglio importante. Villa Cimbrone ospita ricevimenti di nozze e cerimonie simboliche, ma non cerimonie civili legalmente vincolanti. Blasi e Muller potrebbero quindi scambiarsi le promesse ufficiali al municipio di Ravello prima di dirigersi alla villa, oppure sposarsi a Roma prima di viaggiare verso sud per i festeggiamenti.

Il divorzio apre la strada

In passato Blasi aveva chiarito che una cosa la separava da un nuovo sì all’altare: gli ultimi documenti che avrebbero posto fine al suo matrimonio con Totti. Quell’ostacolo è scomparso il 6 luglio, quando una sentenza del Tribunale Civile di Roma è diventata definitiva, ponendo legalmente fine al loro matrimonio.

Questo rende gli ultimi celebrity updates più significativi rispetto alle voci di nozze che seguono Blasi da anni. La sua relazione con Muller è diventata pubblica alla fine del 2022 e si è presto trasformata in qualcosa di molto più serio.

La conduttrice televisiva ha offerto uno sguardo dietro le quinte durante un’apparizione a Verissimo nel gennaio 2025. Ha definito Muller una inaspettata “sorpresa” e un “valore aggiunto” nella sua vita, aggiungendo che la sua famiglia lo adorava. Quei commenti hanno dato alle notizie di trending gossip sulla loro storia qualcosa di più sostanziale rispetto all’ennesima foto di vacanza o a un anello misterioso.

La storia d’amore si fa seria

Le fotografie, comunque, non sono mancate. Viaggi romantici e post affettuosi hanno mantenuto la coppia saldamente nel social media gossip, soprattutto dopo che un anello con diamante ha iniziato a comparire al dito di Blasi. Una fuga di San Valentino a Parigi nel 2026 ha solo alzato il volume sulle speculazioni di matrimonio.

Una voce italiana familiare potrebbe persino diventare parte dei festeggiamenti. Blasi in passato ha scherzato sul fatto che il cantante Sal Da Vinci avesse praticamente promesso di presentarsi alla prossima occasione in cui lo avesse invitato, dopo aver saltato la festa per i 18 anni della figlia Chanel. Con un matrimonio che, secondo indiscrezioni, si avvicina, quella promessa scherzosa suona all’improvviso molto più interessante.

Neppure una lunga luna di miele potrebbe essere subito in programma. Si prevede che Blasi torni rapidamente agli impegni con Mediaset per la prossima edizione di Grande Fratello VIP, il che potrebbe lasciare poco tempo per una fuga dopo il presunto matrimonio di settembre. Alla cerimonia mancano ancora settimane, ma l’attenzione del entertainment che la circonda sta già accelerando.



