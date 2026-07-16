Chi dice che i 60 anni non possano essere l’inizio di una nuova storia d’amore? L’ex supermodella ed ex giudice di ANTM Paulina Porizkova ha dimostrato che trovare una felicità duratura non ha scadenza dopo aver sposato lo sceneggiatore televisivo Jeff Greenstein in una romantica cerimonia nell’Italia settentrionale. I festeggiamenti sono rapidamente diventati una delle ultime notizie di celebrità, con i fan che hanno abbracciato il toccante percorso della coppia.

Un matrimonio da sogno in Italia

Porizkova, 61 anni, e Greenstein, 63, si sono scambiati le promesse il 3 luglio nel municipio affacciato su il pittoresco Lago d’Orta. La loro celebrazione è proseguita a Villa Crespi, uno storico hotel ottocentesco noto per il suo ristorante pluripremiato. In totale, 78 familiari e amici intimi hanno partecipato al matrimonio raccolto.

La modella ha confermato il matrimonio su Instagram con foto dei novelli sposi che si abbracciano mentre mostrano le loro fedi nuziali abbinate. Mantenendo l’annuncio semplice, hanno aggiunto alla didascalia del post, “Appena sposati.”

All’inizio di quella settimana, la coppia ha anche rivelato che sposarsi legalmente in Italia è stato tutt’altro che facile. Poiché erano entrambi cittadini stranieri, le pratiche hanno richiesto circa sette mesi per essere completate. Hanno ammesso che il processo legale è proseguito anche dopo che erano ufficialmente sposati, aggiungendo un’altra svolta alla storia di nozze che ha fatto notizia nel gossip.

Una relazione cresciuta nel tempo

La loro storia d’amore è iniziata a gennaio 2023 dopo essersi incontrati sulla dating app Raya. Sebbene Porizkova vivesse a New York mentre Greenstein era a Los Angeles, hanno passato innumerevoli ore a parlare su FaceTime prima di decidere di incontrarsi di persona.

Greenstein, i cui crediti televisivi includono Friends, Will & Grace e Desperate Housewives, ha fatto la proposta nel luglio 2025 durante un viaggio a Karlovy Vary, in Repubblica Ceca. Ha organizzato una proposta elaborata con un anello di fidanzamento vintage Art Déco e un carillon che suonava “La Moldava” di Bedřich Smetana. La sorpresa ha rischiato di andare storto quando per un attimo ha pensato che l’anello fosse scomparso, salvo poi scoprirlo al sicuro nella sua borsa. Mesi dopo, la coppia ha celebrato un matrimonio che ha attirato molta attenzione e gossip di tendenza online.

Tocchi personali per tutta la celebrazione

La famiglia è rimasta al centro della cerimonia. Porizkova ha percorso la navata mentre i suoi figli, Jonathan e Oliver, eseguivano “La Moldava” insieme al figlio di Greenstein, Eron. Gli ospiti hanno poi passeggiato per le strade sul lago mentre risuonava la musica dei The Raspberries, diretti al ricevimento.

Anche la moda ha attirato molta attenzione. Porizkova ha indossato un abito couture su misura color argento di House of Gilles ispirato al movimento e al colore dell’acqua, invece di un tradizionale abito bianco. Ha completato il look con un velo coordinato e gioielli regalati dai suoi figli, rendendolo uno degli aggiornamenti di moda delle celebrità più in vista della settimana. Per l’occasione, Greenstein ha indossato un abito su misura in lana blu.

I novelli sposi hanno condiviso il primo ballo con un valzer su “Moon River”, che avevano provato insieme a New York. Gli ospiti hanno poi gustato una cena stellata Michelin, discorsi sentiti e festeggiamenti con tradizioni nuziali ebraiche e ceche, prima che la serata si concludesse con una torta sormontata da statuine provenienti dal matrimonio dei genitori di Greenstein 63 anni prima.

Amore, viaggi e nuovi progetti

I novelli sposi non hanno fretta di tornare alla vita di tutti i giorni. Porizkova ha rivelato che non hanno un biglietto di ritorno dall’Europa e prevedono di trascorrere del tempo esplorando le isole greche prima di tornare a New York. Una volta terminata la luna di miele, la coppia intende iniziare a cercare una nuova casa a Manhattan, continuando a co-condurre il loro podcast sulle relazioni, Twenty Good Summers. <blockquote><p>Non abbiamo ancora un biglietto di ritorno, quindi andremo in giro finché non saremo stanchi,</p><cite>Paulina Porizkova</cite></blockquote>

Il loro matrimonio non solo ha generato altre notizie di gossip e tendenze online, ma ha anche offerto ai fan uno degli sguardi dietro le quinte più incoraggianti sugli eventi attorno a un matrimonio di celebrità di quest’anno.



