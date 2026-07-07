Alcuni album non perdono mai il loro posto nel rap italiano. Dieci anni dopo, Santeria lo sta dimostrando, tornando in una raccolta di edizioni fisiche speciali per celebrarne l’anniversario. Pubblicato per la prima volta il 24 giugno 2016, la collaborazione storica tra Marracash e Guè è diventata rapidamente uno degli album determinanti dell’industria musicale italiana.

Nel corso degli anni, Santeria è rimasto un favorito dei fan grazie ai suoi testi memorabili, alla produzione audace e a un’identità visiva inconfondibile. Ora, a un decennio dal debutto, Universal Music Group celebra l’occasione con diverse edizioni da collezione in arrivo il 31 luglio. I preordini sono già aperti, offrendo ai fan di lunga data un’altra possibilità di possedere un pezzo di uno degli album rap più celebrati d’Italia, aggiungendo un nuovo capitolo a questa storia di entertainment.

Il ritorno di Santeria

Oltre alla musica in sé, l’impatto della grafica dell’album è diventato parte della sua eredità. L’artista visivo colombiano Armando Mesías ha creato la copertina immediatamente riconoscibile, contribuendo a plasmare il mondo misterioso che circondava Santeria. Ancora oggi, molti fan associano quella grafica a uno dei momenti più importanti del rap italiano e seguono gli celebrity updates che riguardano il duo.

Nel frattempo, l’anniversario arriva poco prima che Marracash e Guè si riuniscano sul palco. Il duo si esibirà il 12 e 13 settembre all’Ippodromo SNAI San Siro, offrendo agli ascoltatori di lunga data un’altra occasione per rivivere un album che ha cambiato le loro carriere. Ci si aspetta inoltre che i concerti offrano behind-the-scenes looks at events legati alla celebrazione dell’anniversario.

Svelate le edizioni da collezione

I collezionisti hanno molto da attendere questa volta. L’Alternative Artwork Laminated Double Vinyl presenta una copertina completamente nuova, confezione laminata, inserti esclusivi gatefold e l’album originale completo di 15 tracce. Questa edizione dà al classico un look rinnovato senza cambiare la musica che i fan già conoscono.

Un’altra uscita di spicco è il Voodoo Tracks Vinyl. Per la prima volta, le sei canzoni di Tesori Nascosti pubblicate originariamente nel 2016 ricevono una loro edizione in vinile dedicata invece di restare materiale di accompagnamento. Di conseguenza, i collezionisti possono finalmente aggiungere quei brani ai loro scaffali in un formato che non avevano mai avuto prima, evidenziando la duratura influenza dell’album sull’music industry.

Gli appassionati dei formati retrò hanno anche qualcosa di nuovo da godersi. Santeria ottiene finalmente la sua prima uscita ufficiale su cassetta, completa della copertina originale e della tracklist. Dopo tutti questi anni, chi si sarebbe aspettato che l’album apparisse su nastro? Offre anche ai follower di lunga data dell’entertainment italiano un altro oggetto da collezione da possedere.

Contenuti bonus esclusivi

La celebrazione non si ferma qui. Torna anche il mazzo dei Tarocchi di Santeria con 12 carte illustrate create da Armando Mesías che ampliano l’immaginario distintivo dell’album. In precedenza disponibile solo all’interno della rara Santeria: The Complete Box del 2016, le carte possono ora essere acquistate di nuovo come parte di un bundle con un formato musicale selezionato, diventando un altro punto forte nelle latest celebrity news relative all’anniversario.

I primi acquirenti dell’Alternative Artwork Laminated Double Vinyl e del Voodoo Tracks Vinyl riceveranno anche una cassetta esclusiva. Chi sceglie l’edizione Voodoo Tracks avrà Insta Lova, ricca di demo inedite e remix recuperati dall’hard disk originale dello studio dell’album.



