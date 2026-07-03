Una nuova stagione di L’Isola dei Famosi offre più delle sole prove di sopravvivenza. Secondo le indiscrezioni, la storica serie italiana sta adottando un nuovo sistema di pagamento che premia i concorrenti che restano più a lungo in gara. Mentre i current events intorno al programma continuano a evolversi, le presunte modifiche contrattuali sono rapidamente diventate uno dei temi più discussi della stagione.

Quest’anno porta anche un grande cambiamento dietro la scrivania. Selvaggia Lucarelli prende il posto di conduttrice del reality dopo anni di volti familiari alla guida del programma. Succede a note presentatrici come Simona Ventura e Alessia Marcuzzi, mentre Alvin torna come inviato sul posto per la nuova stagione.

Le nuove regole sull’isola

La produzione si svolge nelle Filippine, anche se il calendario parte più lentamente dopo che il maltempo ha spostato la premiere dal 12 giugno al 13 giugno. Nonostante l’imprevisto, le riprese proseguono mentre i concorrenti affrontano le sfide di sopravvivenza che definiscono la competizione.

Uno dei principali celebrity updates arriva da dietro le quinte. Secondo Fanpage, i produttori hanno sostituito il tradizionale compenso forfettario con un modello di pagamento legato direttamente alle riprese. I concorrenti ricevono il primo pagamento dopo aver completato il blocco iniziale di quattro giorni di riprese, che copre l’episodio di debutto. Da lì, un altro pagamento scatta ogni tre giorni per gli episodi dal due al dieci, mentre gli ultimi quattro giorni sono riservati alle riprese della finale.

Le stime del settore suggeriscono che i concorrenti ricevano circa €5.000 per il blocco iniziale di riprese, seguiti da circa €3.000 per ogni ulteriore periodo di tre giorni. Tali cifre non sono confermate e potrebbero dipendere dalla popolarità del concorrente, dal profilo mediatico e dalle singole trattative.

Perché nessuno vuole andarsene

Con il sistema riportato, i concorrenti hanno uno stimolo in più a restare in gara. Chi lascia in anticipo riceverebbe solo il denaro maturato prima dell’uscita, invece dell’intero importo del contratto. Questa svolta economica aggiunge un ulteriore livello ai reality tv show highlights di questa stagione, dove durare più a lungo potrebbe migliorare sia le possibilità di vittoria di un concorrente sia il compenso finale.

Fanpage afferma anche che i contratti includono una salvaguardia per ritardi di produzione imprevisti. Se maltempo o problemi logistici estendessero le riprese oltre gli 11 episodi previsti, i concorrenti continuerebbero a ricevere i pagamenti secondo la stessa formula. La produzione potrebbe proseguire fino al 30 luglio, se necessario.

Ulteriori celebrity updates si sono concentrati sul cast vociferato, che includerebbe Zeudi Di Palma, Anna Lou Castoldi, Alex Caniggia, Francesco Chiofalo, Eva Grimaldi, I Musazzi, Claudia Peroni, Martina Maggiore e Dennis Mendez. Lo stesso report afferma che Raffaella Fico ha accettato l’invito a partecipare, mentre Flavia Vento si è ritirata poco prima dell’inizio delle riprese.

L’ultima sorpresa della stagione

Prima che la stagione arrivi alla finale, c’è ancora molto in palio. Se le condizioni meteo lo permetteranno, i finalisti dovrebbero rientrare in Italia il 20 luglio. Fino ad allora, gli spettatori possono aspettarsi altri behind-the-scenes looks at events mentre le riprese proseguono nelle Filippine. Per queste reality tv stars, ogni giorno in più sull’isola potrebbe significare una paga più consistente, offrendo agli appassionati di entertainment un altro motivo per continuare a guardare.

La competizione potrebbe non finire quando verrà proclamato il vincitore. Fanpage afferma che Mediaset sta valutando uno speciale reunion in prima serata su Canale 5, in cui i concorrenti ripercorrerebbero i momenti più importanti della stagione. I membri del cast che torneranno potrebbero ricevere un compenso aggiuntivo, mentre potrebbero essere girati finali multipli per mantenere segreto il vincitore fino alla messa in onda.

Chiunque vinca dovrebbe anche ricevere un premio finale di €100.000, sebbene la produzione non abbia confermato ufficialmente l’importo. Secondo le regole abituali del programma, metà del premio verrebbe donata in beneficenza, aggiungendo un’ultima ricompensa a una stagione che sta già generando molti titoli di entertainment.



