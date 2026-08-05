Prada sta vivendo un altro momento sotto i riflettori. Dai red carpet più glamour al mercato del lusso, la maison italiana continua a trovare nuovi modi per restare al centro della conversazione. Una storia svanisce e un’altra prende rapidamente il suo posto, creando un ritmo costante che mantiene il marchio in evidenza. Questa coerenza è un promemoria del perché Prada rimane uno dei nomi più importanti della moda. Dunque, cosa sta alimentando l’ultima ondata di attenzione su Prada?

Prada alla première di The Shards

La modella e attrice americana Kaia Gerber è arrivata alla première berlinese di The Shards indossando un completo bianco su misura di Prada che segnava un evidente cambio rispetto ai look più scuri indossati durante tutto il tour promozionale.

L’insieme minimalista abbinava una gonna colonna maxi a vita bassa a un crop top strutturato, mentre sul retro tre chiusure a gancetto creavano un notevole design a schiena scoperta. Con lo styling di Emma Jade Morrison, Gerber ha completato il look con gioielli discreti, trucco occhi bianco ghiacciato e una riga laterale profonda che lasciava l’outfit al centro della scena.

Il look è entrato rapidamente a far parte degli ultimi social media gossip, con gli appassionati di moda che lo hanno confrontato con i suoi outfit dei precedenti press tour. La copertura dei media di Entertainment ha inoltre messo in evidenza il contrasto tra il suo impeccabile completo Prada e l’abito Valentino a New York e il look couture di Fendi a Londra. Invece di assecondare l’atmosfera più scura delle apparizioni precedenti, Gerber ha lasciato che la sartorialità pulita di Prada parlasse da sé.

Risultati solidi dietro la passerella

L’influenza di Prada va oltre le apparizioni delle celebrità. La maison italiana ha recentemente riportato per il primo semestre 2026 ricavi per 3,04 miliardi di €, un aumento del 16% rispetto all’anno precedente, mentre le vendite al dettaglio sono salite a 2,63 miliardi di €. Sebbene l’utile netto sia diminuito a causa dei costi più elevati e dell’integrazione di Versace, l’azienda ha dichiarato che la crescita è accelerata nel secondo trimestre. Le cifre mostrano che Prada continua a superare molti rivali nonostante un mercato del lusso più difficile.

L’outfit della Gerber ha anche generato trending gossip proprio mentre l’azienda mostrava una crescita continua nelle regioni chiave, in particolare nelle Americhe, in Giappone e nell’Asia-Pacifico. Il clamore delle celebrità può attirare l’attenzione per primo, ma le solide performance finanziarie hanno dato alla maison italiana un altro motivo per restare in primo piano.

La prossima It bag di Prada

Lo slancio di Prada non si ferma ai guardaroba delle celebrità. L’etichetta italiana sta attirando l’attenzione anche con la sua borsa Bonnie, che molti osservatori della moda ritengono possa diventare il prossimo grande successo di accessori del marchio. Il design East-West è già apparso al braccio di Bella Hadid, Selena Gomez e Sarah Pidgeon, contribuendo a farla conoscere a un pubblico ancora più ampio.

La Bonnie ha beneficiato anche di più ampie celebrity fashion and style trends, con oltre 50 varianti in diversi colori, dimensioni e materiali. L’interesse per il design è cresciuto attraverso le gossip news intorno ai guardaroba delle celebrità, mentre le pubblicazioni di moda hanno mantenuto la borsa tra i trending gossip per tutta la stagione. Per Prada, una storia può svanire, ma un’altra raramente tarda a prenderne il posto.



