Le foto di Nicole Kidman a Portofino con l’imprenditore fanno parlare tutti

Il periodo di Nicole Kidman in Italia è diventato uno degli argomenti di discussione tra le celebrità più grandi della settimana. Nuove foto da Portofino mostrano la vincitrice dell’Oscar trascorrere del tempo con l’imprenditore Michael Reinstein, e le immagini hanno rapidamente acceso nuove conversazioni online. Sebbene i due apparissero rilassati e felici insieme, nessuno dei due ha commentato la natura della loro relazione. Di conseguenza, le testate di gossip news e i fan stanno mettendo insieme quel poco che si sa davvero.

Momenti intriganti a Portofino

Foto appena pubblicate da Page Six hanno immortalato la Kidman mentre si godeva diversi momenti con Reinstein durante il suo soggiorno sulla Riviera Ligure. Una serie di immagini mostrava i due chiacchierare fuori dalla sua suite di lusso in hotel, dove la conversazione si è protratta prima che si dicessero finalmente addio.

La 59enne Kidman indossava una canotta di raso color champagne con una gonna coordinata, mentre Reinstein ha optato per una camicia azzurra casual, shorts e occhiali da sole. Un’altra serie di foto li ha poi mostrati mentre condividevano un Aperol Spritz all’hotel Belmond Splendido, ridendo sotto gli ombrelloni a bordo piscina mentre si godevano un pomeriggio tranquillo. Kidman aveva indossato una camicetta bianca semitrasparente, short corti, un cappello a tesa larga e occhiali da sole, dando all’uscita un’atmosfera di rilassata naturalezza.

Un dettaglio ha attirato particolare attenzione. Reinstein è stato fotografato mentre allungava la mano attraverso le grate della finestra della suite di Kidman mentre se ne andava, mentre un’altra immagine lo mostrava mentre l’accompagnava di nuovo verso la sua camera d’hotel. Naturalmente, quei momenti hanno alimentato il social media gossip e il trending gossip, anche se nessuno dei due ha confermato che stiano frequentandosi.

L’imprenditore dietro i titoli

A differenza di Kidman, Reinstein si è costruito la reputazione nel mondo aziendale piuttosto che nell’industria dell’entertainment. Originario di Los Angeles, ha fondato la società globale di private equity Regent nel 2013 e continua a ricoprire il ruolo di presidente e chief investment officer. La sua azienda ha investito in attività che spaziano tra moda, retail, media e marchi consumer, includendo tra le acquisizioni nomi come Escada, Club Monaco e la rivista Sunset.

All’inizio della sua carriera, Reinstein ha lavorato presso l’agenzia di talenti ICM Partners, ha contribuito al lancio del network televisivo USN e in seguito ha guidato aziende come The Franklin Mint e CinemaNow. Al di fuori della sala del consiglio, è anche un avvocato abilitato e il fondatore della Military Charity Organization, che onora e sostiene i militari statunitensi.

Un nuovo capitolo dopo il divorzio

Le foto di Portofino arrivano diversi mesi dopo che il divorzio di Kidman da Keith Urban è stato finalizzato a gennaio 2026. L’ex coppia si era sposata nel 2006 e ha due figlie, Sunday Rose e Faith Margaret, che a quanto si dice stanno accompagnando la madre durante la vacanza italiana.

Sebbene le voci abbiano seguito la Kidman dopo la separazione, lei ha costantemente mantenuto l’attenzione altrove. Parlando con Variety all’inizio di quest’anno, l’attrice ha detto che la sua priorità restava la famiglia e andare avanti con ottimismo, aggiungendo di voler mantenere private le questioni personali. In un’intervista separata con Harper’s Bazaar, Kidman ha riflettuto sul superamento dei periodi difficili, spiegando che alla fine passano e che la sua nuova partenza è arrivata dopo un 2025 impegnativo.

Precedenti report che collegavano Kidman all’imprenditore Paul Salem sono stati smentiti da fonti, secondo cui lei si stava concentrando sui figli piuttosto che sugli appuntamenti. Per ora, ci sono ancora più domande che risposte. Finché Kidman o Reinstein non decideranno di parlare pubblicamente, gli avvistamenti a Portofino probabilmente resteranno parte degli celebrity updates, della copertura di entertainment, dei resoconti di gossip news e dell’ultimo trending gossip attorno a una delle star più riconoscibili di Hollywood.



