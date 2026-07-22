Moda e tecnologia si sono incontrate a Shenzhen con l’avvio della terza Shenzhen-Milan Lifestyle Week. Nell’arco di tre giorni, l’evento ha riunito su un’unica piattaforma designer, artisti e aziende cinesi e italiane. Invece di diventare un altro tema di gossip news, l’incontro si è concentrato sullo scambio culturale e su partnership internazionali più solide. Ha anche dimostrato come entertainment, creatività e innovazione possano avvicinare i due Paesi.

Celebrazioni di apertura

Tenuto all’insegna del tema “Moda Digitale, Espressione Orientale”, il programma di quest’anno ha incluso sfilate, mostre, forum di settore, visite in fabbrica e attività in tutta la città. Durante la cerimonia di apertura sono stati annunciati diversi accordi di cooperazione, mentre Cina e Italia hanno lanciato anche un’iniziativa congiunta per ampliare la collaborazione nel design della moda, nella creatività culturale e nell’innovazione tecnologica.

I brand cinesi e italiani hanno condiviso la passerella venerdì sera insieme a performance ispirate all’opera cantonese e ai canti popolari Dong. Le collezioni di Casa Preti, Momoni, Domenico Orefice, HUI e RAXXY hanno unito cultura tradizionale e design moderno, offrendo stili familiari ai seguaci delle celebrity fashion and style trends. Sebbene le settimane della moda spesso scatenino trending gossip online, l’attenzione è rimasta sulle partnership creative.

Funzionari governativi, buyer e delegati provenienti da Italia, Malesia, Perù e diversi altri Paesi hanno partecipato alla cerimonia. Tra gli ospiti italiani figuravano l’Assessore alla Cultura di Milano Tommaso Sacchi, il Console Generale d’Italia a Canton Cataldo Cianciaruso e la Presidente dell’Istituto Italo-Cinese Maria Rosa Azzolina.

La tecnologia incontra l’arte

Con l’ingresso nella seconda giornata, l’attenzione si è spostata su una mostra di tecnologia e cultura con dieci installazioni di fashion technology. Tra i momenti salienti figuravano il cloud rendering, wearable smart basati su HarmonyOS e capi personalizzati stampati in 3D. Quattro aree espositive presentavano gioielli, abbigliamento, accessori e arti tradizionali, mentre postazioni interattive offrivano behind-the-scenes looks at events come la tessitura a telaio e altre tecniche del patrimonio.

Una delle attrazioni di punta era la mostra “Moda Digitale: Un’Espressione Orientale della Gravità” presso la Yizhihui Art Gallery nella Dalang Fashion Town. L’artista italiana Maria Jole Serreli ha curato l’esposizione, usando fili e tessuti per esplorare memoria, materialità e arte dell’installazione. La sua collaborazione con HUI è iniziata nel 2019 e diverse sue opere fanno ora parte della collezione permanente dell’Eachway Fashion Museum di Shenzhen.

Le presentazioni in passerella sono proseguite anche nel Distretto di Nanshan a Shenzhen con le collezioni di Alberto Zambelli, Eachway e Wu Tang. Questi show hanno messo in risalto la creatività artistica, creando al contempo opportunità di connessione per brand, buyer e professionisti internazionali del settore.

Affari e crescita

Dalang Fashion Town ospita più di 700 aziende di moda e oltre 300 marchi proprietari, il che la rende uno dei principali hub della moda di Shenzhen. Dal suo lancio nel 2024, la Shenzhen-Milan Lifestyle Week ha introdotto 20 marchi italiani nel mercato cinese attraverso sfilate congiunte e sessioni di business matching, contribuendo anche all’istituzione del primo showroom di moda Cina-Italia della città.

Una delegazione di Shenzhen si è poi recata alla Milan Design Week nel 2025, assicurando partnership che hanno aumentato le vendite dei prodotti del 20% e portato all’apertura dell’ufficio moda e commercio Shenzhen (Longhua)-Milano. Questi risultati hanno attirato l’attenzione oltre le gossip news mettendo in evidenza il valore commerciale della cooperazione transfrontaliera.

Il viaggio culturale continua

Dopo la conclusione del programma di Shenzhen, l’iniziativa si è spostata nella Provincia di Guizhou per un Programma di Immersione Culturale. I partecipanti hanno visitato le comunità locali e incontrato artigiane Miao, acquisendo una comprensione più profonda dell’artigianato tradizionale e della sua influenza continua sul design moderno.

Gli organizzatori hanno affermato che l’esperienza incoraggerà future collaborazioni tra Cina e Italia attraverso moda, arte e cultura. Sebbene il social media gossip circondi spesso gli eventi di moda di alto profilo, questa iniziativa è rimasta incentrata sulla costruzione di partnership durature invece che sui titoli. Foto e aggiornamenti condivisi sui social media gossip dovrebbero mantenere l’evento visibile al pubblico di tutto il mondo.



