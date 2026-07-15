Ariana Grande fa chiedere ai fan se una vecchia storia d’amore stia ottenendo una seconda possibilità. Avvistamenti recenti con l’ex fidanzato Ricky Alvarez sono rapidamente diventati uno degli aggiornamenti sulle celebrità più discussi online, arrivando solo poche settimane dopo la notizia che la sua relazione con Ethan Slater era finita in silenzio all’inizio di quest’anno.

Grande e Slater si sono conosciuti durante le riprese di Wicked e sono stati insieme per diversi anni prima che la loro separazione diventasse pubblica nel giugno 2026. Poco dopo, la cantante è stata vista trascorrere del tempo con Alvarez, generando un’ondata di gossip sui social media. Sebbene nessuno dei due abbia commentato le voci, le loro recenti apparizioni insieme hanno acceso molte conversazioni tra i fan che seguono gli ultimi titoli di intrattenimento.

I testi in concerto alimentano le voci

Molte delle speculazioni sono iniziate durante l’Eternal Sunshine Tour di Grande. Invece di eseguire il verso di “Thank U, Next” originale, “Wrote some songs about Ricky, now I listen and laugh,” ha introdotto diverse nuove versioni. Durante un concerto ha cantato, “Wrote some songs about Ricky, now they still kinda slap.”

In un’altra tappa l’ha cambiato di nuovo in, “Wrote some songs about Ricky, I know he’s still got my back.” Più tardi, durante la sua esibizione del 13 luglio a Brooklyn, che coincideva con il compleanno di Alvarez, ha sorpreso ancora una volta il pubblico cantando, “Wrote some songs about Ricky, we always find our way back.”

Quei cambi di testo non sono stati l’unico motivo per cui i fan hanno iniziato a fare attenzione. Alvarez è stato visto con Grande prima del suo concerto del 26 giugno ad Austin, Texas, e in seguito ha assistito allo show. People ha anche riferito che i due erano stati insieme di recente. Giorni dopo, TMZ li ha fotografati mentre facevano la spesa prima di andare a casa dei genitori di Grande per una festa del 4 luglio, aggiungendo ancora più carburante al gossip di tendenza.

Dentro la loro relazione

La loro storia risale a più di un decennio fa. Alvarez si è unito al team di Grande come ballerino di supporto durante l’Honeymoon Tour tra il 2014 e il 2015. I due hanno iniziato a frequentarsi nel 2015 dopo aver lavorato a stretto contatto, e la loro relazione è diventata pubblica in seguito a un bacio durante la sua esibizione al Pride di New York City.

Sono poi apparsi insieme al Creators Party di Spotify a Los Angeles nel febbraio 2016. Sebbene Grande parlasse raramente della relazione in pubblico, disse a Billboard all’epoca che era felice.

La loro relazione è finita nel luglio 2016. I report affermavano che non c’era stato tradimento e che semplicemente facevano fatica a far funzionare le cose. Anche dopo la rottura, sono rimasti in buoni rapporti. Quando Grande ha pubblicato “Thank U, Next” nel 2018, Alvarez ha reagito scherzosamente al verso che lo menzionava. Grande rispose con calore, dicendo che la frase era stata scritta con affetto, a dimostrazione che non c’era alcun rancore.

Più che l’ex di Ariana

Al di fuori della sua connessione con Grande, Alvarez ha costruito una solida carriera creativa nell’intrattenimento. Il fotografo, regista ed ex ballerino nato a San Diego ha lanciato la sua azienda, All Things Mean, dopo essersi allontanato dalle performance. Il suo lavoro include campagne per Nike, Adidas, Calvin Klein, Coach, Puma, Ulta Beauty e KKW Beauty, e ha anche diretto progetti visivi nell’industria musicale.

Secondo People, al momento Grande e Alvarez stanno procedendo “molto lentamente”. Le fonti dicono che lei apprezza la sua personalità affidabile, si fida profondamente di lui e ne apprezza l’arguzia. Per ora, nessuno dei due ha confermato un ritorno di fiamma, lasciando i fan in attesa del prossimo capitolo di questa storia di gossip molto seguita.



