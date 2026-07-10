Roma è stata al centro della scena nella moda questa settimana mentre Fendi ha presentato la sua ultima collezione di haute couture, introducendo le prime creazioni di Maria Grazia Chiuri per la storica maison di lusso italiana. Invece di scegliere Milano, il brand è tornato nella città in cui è stato fondato nel 1925, trasformando la presentazione sia in una celebrazione delle proprie radici sia in un omaggio all’eredità creativa di Karl Lagerfeld.

Ospitata dalla Galleria Nazionale d’Arte Moderna e Contemporanea, la sfilata ha celebrato i legami di Fendi con Roma, diventando al contempo uno dei più grandi current events della stagione nella moda di lusso. Chiuri è diventata direttrice creativa di Fendi nell’ottobre dello scorso anno dopo aver guidato Valentino ed essere diventata la prima direttrice creativa donna di Dior. Il suo ritorno è stato particolarmente significativo perché ha iniziato la sua carriera in Fendi sotto la guida di Lagerfeld.

Nero e crema al centro della scena

Nero e crema hanno dominato la collezione fin dal primo look. Le inconfondibili righe Fendi sono apparse su abiti impalpabili e tuniche leggere prima che la passerella si aprisse a abiti in raso, delicate sete, colletti in pizzo di velluto, profili in pelle, mantelle ricamate e dettagli in pelliccia accuratamente posizionati.

Motivi vorticosi, pattern diagonali, frange scenografiche e grafiche argento ispirate all’Art Déco degli anni Trenta hanno aggiunto movimento senza distogliere l’attenzione dall’artigianalità. Queste scelte di design hanno offerto molto anche agli appassionati che seguono celebrity fashion and style trends durante la settimana della couture.

Diversi ospiti di alto profilo hanno seguito la presentazione dalla prima fila, tra cui Monica Bellucci, Jessica Alba e l’imprenditrice e influencer italiana Chiara Ferragni, attirando l’attenzione sia dell’industria dell’entertainment sia della comunità fashion globale.

Era presente anche il ministro della Cultura italiano, mentre il sindaco di Roma Roberto Gualtieri ha elogiato la stilista romana come un'”artista straordinaria”. Ha detto che eventi come questo dimostrano che Roma si sta affermando sempre di più come una delle principali capitali della moda nel mondo, a conferma che l’influenza della moda italiana va oltre Milano.

Dentro la mostra su Lagerfeld

La serata è proseguita ben oltre la passerella. Fendi ha anche presentato una riproposizione della storica mostra del 1985 di Karl Lagerfeld nello stesso museo, offrendo ai partecipanti rari behind-the-scenes looks at events che hanno plasmato la storia della maison. Intitolata After steps through work. Fendi/Karl Lagerfeld 1985, la mostra apre al pubblico venerdì e rimarrà visitabile fino al 25 ottobre.

I visitatori possono esplorare circa 200 bozzetti originali selezionati da circa 2.000 disegni realizzati da Lagerfeld nei primi anni Ottanta. Tavole campione, cartamodelli, tele e capi finiti rivelano come le sue idee si siano trasformate in pezzi di alta moda compiuti.

Alcuni allestimenti collocano il bozzetto originale direttamente accanto al modello finito, rendendo più facile vedere come i disegni a matita si siano evoluti in capi con spalle importanti, silhouette scolpite, maniche plissettate e complesse tecniche di lavorazione della pelliccia.

Un nuovo capitolo per Fendi

Quella mostra ha una storia a sé. Quando aprì per la prima volta, molti critici sostenevano che la moda non appartenesse a un museo d’arte. Secondo la presidente onoraria di Fendi, Silvia Venturini Fendi, il dibattito arrivò persino in parlamento in Italia. Oggi, le collaborazioni tra musei e maison di lusso sono comuni, a dimostrazione di come sia cambiata la percezione della moda come forma d’arte.

Chiuri ha dichiarato di voler onorare le persone che hanno plasmato la sua carriera, portando al contempo una visione nuova in Fendi. Oltre a riconoscere la famiglia Fendi, ha parlato del desiderio di restituire qualcosa a Lagerfeld, che la mentorò agli inizi del suo percorso.

Eredità e rinnovamento si sono intrecciati per tutta la serata. Lo show ha dimostrato come la couture possa preservare la storia adattandosi alle current events e ai gusti che cambiano. Per chi segue gossip news o celebrity fashion and style trends, lo show romano ha offerto sia star power sia maestria artigianale.



