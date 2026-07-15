Sofía Vergara ha trasformato ancora una volta una vacanza estiva in uno dei più grandi celebrity updates della settimana. Mentre il suo viaggio annuale in Italia includeva un’altra festa di compleanno, gran parte della conversazione online si è concentrata sui suoi outfit appariscenti, sulle foto glamour sullo yacht e sui volti noti che si sono uniti a lei lungo la costa mediterranea.

Nuovi post su Instagram hanno mostrato l’attrice di Modern Family rilassarsi a bordo di uno yacht con un bikini rosso acceso annodato sul davanti con slip coordinati. Sullo sfondo della costa italiana, ha completato il look con una collana di diamanti e bracciali d’oro.

Lo stile italiano cattura l’attenzione

Più tardi, le sue Storie di IG hanno offerto behind-the-scenes looks at events della vacanza, tra cui una bandiera di compleanno personalizzata su un motoscafo e una festa sul lungomare dove si è cambiata indossando un abito rosso senza spalline per tagliare una torta guarnita con frutta. I fan hanno anche visto la Vergara ringraziarli per gli auguri di compleanno, scherzando sul fatto che l’Italia l’avesse viziata con “300 torte,” aggiungendo che “54 è un bel numero.”

Altre sorprese sono seguite quando è arrivata un’altra torta decorata con il suo ritratto, circondata da stelline scintillanti e candele. Il personale del ristorante ha poi portato diversi altri dessert mentre ballava attorno al suo tavolo. Sorridendo alla festa, la Vergara ha scherzato, “So già cosa fare,” prima di spegnere le candeline. A fine serata, ha riso dicendo di aver già affrontato “15 torte.”

Sebbene i festeggiamenti abbiano attirato l’attenzione entertainment, il suo guardaroba da vacanza è diventato un argomento altrettanto popolare nelle gossip news e nelle celebrity fashion and style trends. Un look di spicco comprendeva un abito lungo corallo a spalle scoperte con una stampa ispirata ai fiori che abbracciava la sua figura prima di aprirsi in un morbido orlo arricciato. A completare il rilassato look mediterraneo c’erano occhiali da sole cat-eye sottili, bracciali d’oro sovrapposti e una borsa shopper in paglia intrecciata.

Un abito lungo aderente blu e bianco decorato con motivi paisley e uno scollo rotondo è diventato un altro look di spicco. Occhiali da sole a specchio e una borsa in rafia e pelle hanno aggiunto un altro tocco curato senza sovrastare l’outfit. Per una serata a bordo dello yacht, ha optato per un abito monospalla color blush con una delicata stampa effetto marmo, a dimostrazione che i look sobri possono comunque attirare molta attenzione.

Gli amici si uniscono alla vacanza

Anche i momenti casual riflettevano il suo stile inconfondibile. Durante tutto il viaggio, un costume floreale colorato, collane delicate, anelli eleganti e borse intrecciate hanno valorizzato le sue onde color caramello morbide, il trucco bronzato, gli occhi delicatamente definiti e le labbra rosa nude.

Diversi compagni molto conosciuti si sono uniti alla Vergara durante la fuga italiana. Suo figlio, Manolo Gonzalez Vergara, è apparso nelle foto della festa tenendo un tamburello decorato con il volto di sua madre. L’imprenditore Douglas Chabbott, che in passato è stato collegato alla Vergara, è stato avvistato anche a bordo dello yacht prima del suo compleanno del 10 luglio. I circoli di Hollywood conoscono bene Chabbott, e in precedenza aveva fatto gossip news dopo essere stato fotografato in vacanza con Dakota Johnson in Spagna nel 2025.

L’amica di lunga data Anastasia Soare, fondatrice e CEO di Anastasia Beverly Hills, ha viaggiato anch’ella con il gruppo. In un sentito messaggio su Instagram, ha descritto la Vergara come famiglia, elogiandone il senso dell’umorismo, la gentilezza e la capacità di illuminare ogni stanza.

Al di là degli ultimi titoli entertainment, la Vergara si è anche mostrata aperta ad abbracciare la vita. Dopo aver ammesso in passato di essersi preoccupata all’idea di compiere 50 anni, ora dice di sentirsi benissimo e di godersi questa fase della sua vita. A giudicare dalla stilosa fuga in Italia, sembra più a suo agio che mai, continuando a regalare ai fan un’altra memorabile occhiata alle sue avventure estive.



