La famiglia Kardashian-Jenner sta piangendo la scomparsa di una delle donne che hanno contribuito a plasmare sia la loro vita privata sia il loro successo pubblico. Mary Jo “MJ” Campbell, la madre di Kris Jenner e la amatissima matriarca della famiglia, è morta il 16 luglio all’età di 91 anni.

La sua scomparsa ha suscitato un’ondata di tributi da parte dei parenti che le attribuiscono il merito di aver contribuito a definire i valori e la resilienza della famiglia. Mentre la famiglia elabora il lutto in privato, le persone più vicine a MJ dicono che la sua influenza si farà sentire per generazioni.

Un’influenza familiare duratura

La notizia della morte di MJ è diventata una delle latest celebrity news, con le persone a lei più vicine che descrivono una famiglia profondamente colpita dalla perdita. Secondo una fonte che ha parlato a PEOPLE, Kris Jenner e i suoi figli sono affranti mentre fanno i conti con l’addio alla donna che consideravano il fondamento emotivo della famiglia.

Sebbene milioni abbiano conosciuto MJ attraverso anni di apparizioni in Keeping Up with the Kardashians e, in seguito, in The Kardashians su Hulu, i parenti dicono che il suo impatto più grande è avvenuto lontano dalle telecamere. La fonte ha spiegato che MJ ha ispirato Kris Jenner e le sue figlie insegnando loro la resilienza, l’umorismo e l’importanza di costruirsi qualcosa da sole.

Ci ha insegnato che la famiglia è tutto

Kris Jenner

Prima di diventare familiare al pubblico televisivo, gestiva una boutique di abbigliamento per bambini e in seguito attinse alle proprie esperienze di vita, incluso la perdita del suo secondo marito in un incidente d’auto nel 2003, per aiutare a guidare la famiglia nei momenti difficili. Il suo senso dell’umorismo asciutto e sarcastico e la sua personalità sincera sono diventati anche tratti distintivi ricordati dai parenti.

La famiglia si sostiene a vicenda

Kim Kardashian ha trovato la perdita particolarmente dolorosa a causa del rapporto stretto che condivideva con la nonna. La fonte ha descritto Kim come qualcuno che la ammirava come donna che si è fatta da sé e che ha parlato con lei spesso nel corso degli anni. In questo periodo difficile, si sta appoggiando al fidanzato Lewis Hamilton, che è stato premuroso e di supporto mentre lei affronta il lutto. L’aggiornamento si è diffuso rapidamente attraverso celebrity updates condivisi nel mondo dell’entertainment.

Khloé Kardashian sta anche riflettendo sull’eredità di sua nonna. L’insider ha detto che la visitava spesso e portava regolarmente i suoi due figli a passare del tempo con lei. Si dice che Khloé stia valutando di registrare un futuro episodio del podcast con Kris Jenner e le sue sorelle per discutere dell’impatto di MJ, anche se la famiglia intende aspettare finché il momento non sembrerà quello giusto. Anche Kendall e Kylie Jenner stanno piangendo la donna che consideravano la colonna portante della famiglia, e i parenti dovrebbero riunirsi per una commemorazione privata per celebrare la sua vita.

Il sentito omaggio di Kris

Kris Jenner ha condiviso pubblicamente il suo addio carico di emozione su Instagram poco dopo aver annunciato la morte di sua madre. Ha definito sua mamma “il cuore della nostra famiglia” e l’ha ringraziata per aver insegnato la gentilezza, l’amore incondizionato e l’importanza di custodire ogni momento insieme. Kris ha aggiunto che continua a vedere parti di sua madre riflesse nei suoi figli e nipoti, affermando che l’amore e i valori di MJ rimarranno parte della famiglia per gli anni a venire.

Sebbene gran parte della conversazione pubblica spesso si concentri su gossip news, le persone vicine ai Kardashian dicono che questa perdita riguarda la famiglia più che la fama. La storia è diventata uno dei titoli di entertainment più importanti della settimana, con i fan che condividono condoglianze mentre emergono altri celebrity updates.

Per i follower delle reality tv stars, i tributi hanno offerto un raro sguardo sul dolore privato della famiglia. Questi ricordi suggeriscono che l’eredità di MJ va ben oltre la televisione e rimarrà una parte importante della storia della famiglia Kardashian-Jenner.



