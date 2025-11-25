Le tendenze più hot della moda autunno/inverno

Dai nuovi volumi ai colori profondi: ciò che sta davvero segnando la moda dell’autunno e dell’inverno.

Con l’arrivo dell’autunno si avverte sempre un piccolo cambio di prospettiva. Le giornate si stringono, i ritmi rallentano, e la moda si adegua, lasciando spazio a materiali più consistenti e a silhouette che cercano un equilibrio diverso. Le tendenze non si limitano ai colori del momento: parlano di gesti quotidiani, di praticità e del bisogno – condiviso da tutti – di sentire addosso capi che proteggono, funzionano e raccontano qualcosa.

Il ritorno dell’outerwear “importante”

Le giacche e i cappotti sono i veri protagonisti della stagione: non solo riparano dal freddo, ma definiscono il tono dell’intero outfit. Quest’anno si vedono modelli più morbidi, spalle leggermente pronunciate e lunghezze che scendono oltre il ginocchio. Non è un vezzo estetico, ma si tratta di forme che scaldano senza ingombrare e che offrono stabilità visiva anche quando sotto si alternano maglioni, gilet o felpe pesanti.

Le nuance? Tabacco, carbone, blu profondo e tocchi di verde scuro: colori che tengono la scena senza fatica.

Maglieria strutturata e texture che prendono spazio

I maglioni non sono più solo un “pezzo caldo”: diventano parte dell’estetica del look. Punti a rilievo, coste larghe, intrecci geometrici e volumi che avvolgono senza inghiottire. La maglieria della nuova stagione non è rigida, ma nemmeno minimal: occupa spazio, crea movimento, accompagna.

Si alternano filati diversi – lana merino, misti tecnici e cashmere leggero – per modulare il calore a seconda della giornata. È la stagione dei capi che si infilano al mattino e funzionano fino alla sera, senza bisogno di cambi continui.

L’athleisure riletto in chiave urbana

Tra le tendenze più chiare della stagione c’è la rilettura dei capi sportivi in chiave urbana. Le tute non vengono più pensate come un elemento “a parte”, ma entrano nel guardaroba quotidiano con forme più essenziali, materiali compatti e dettagli puliti. L’idea non è imitare lo streetwear, ma creare pezzi che dialogano senza sforzo con un cappotto strutturato o con una giacca più rigorosa.

Si nota questa evoluzione nelle proposte più curate, come quelle presenti su https://modivo.it/c/uomini/abbigliamento/tute/marca:lacoste: tute dal taglio lineare, palette sobrie, costruzioni che mantengono ordine anche dopo ore di movimento. Sono capi che si sovrappongono bene agli strati invernali e permettono di passare da momenti più rilassati a contesti urbani senza stacchi netti.

Pantaloni che cambiano silhouette

Anche le linee dei pantaloni seguono un’evoluzione: meno aderenza, più respiro. Le forme si aprono leggermente, soprattutto nella parte alta, per lasciare spazio agli strati superiori. I modelli cropped restano, ma scelti in tessuti più compatti che reggono meglio il clima.

Sono tornati i pantaloni a piega morbida, quelli che scendono fluidi e si abbinano bene sia a un maglione over sia a una camicia più rigorosa.

Accessori che definiscono l’insieme

Sciarpe ampie, cappelli morbidi e guanti funzionali sono ormai una parte integrante del look. Non servono solo a rispondere al freddo, ma completano la composizione cromatica e materica. Quest’anno dominano le forme lineari, con dettagli sottili: cuciture pulite, trame leggere, volumi equilibrati.

Le borse puntano invece sulla praticità: zaini rigidi, tracolle essenziali, materiali resistenti all’umidità. È la stagione in cui funzionalità e stile procedono nella stessa direzione.

Una stagione che lavora di sottrazione

Le tendenze più forti dell’autunno/inverno non puntano sull’esagerazione, ma sulla costruzione di capi che reggono il tempo. La moda invernale non è più solo “scura”: è stratificata, ricca di sottotoni, costruita per creare profondità. Forme che permettono di muoversi, materiali che proteggono, colori che dialogano tra loro senza fatica.

È una moda meno legata all’effetto immediato e più attenta alla continuità: il genere di tendenza che non svanisce al primo sole, ma resta e si lascia reinterpretare.