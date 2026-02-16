Continuano inarrestabili le puntate della rubrica onirica “I Sogni C…ostruiti”, il format ideato e condotto da Vito Maria Camposeo, in onda in diretta nazionale sulle reti del circuito Fox Production TV Italia. Nel giorno di San Valentino, la trasmissione ha celebrato l’amore ospitando una delle coppie più seguite nate in TV: Lorenzo Tano e Lucrezia Lando, conosciutisi durante il loro percorso a Ballando con le Stelle.

L’amore nato a Ballando con le Stelle

Figlio del noto attore Rocco Siffredi, Lorenzo Tano ha trovato proprio sulla pista di Ballando con le Stelle non solo un’esperienza televisiva importante, ma anche l’amore con la ballerina professionista Lucrezia Lando.

Durante l’intervista, i due hanno raccontato la loro complicità:

“Siamo molto complici anche sul lavoro. Avendo due caratteri molto diversi riusciamo a bilanciarci”, ha spiegato Lucrezia.

Alla domanda sulla possibilità di formare una famiglia, entrambi hanno ammesso che il desiderio c’è, ma che ogni cosa deve arrivare al momento giusto.

I sogni nel cassetto: tra danza, tv e aviazione

Nel corso della puntata de “I Sogni C…ostruiti”, spazio anche ai sogni personali.

Lucrezia Lando ha raccontato che il suo più grande desiderio era diventare ballerina professionista e partecipare a Ballando con le Stelle, sogno realizzato con successo. Oggi, però, guarda avanti: tra le sue ambizioni future c’è quella di lavorare in televisione come opinionista o conduttrice, magari creando un varietà dedicato alla danza.

Diverso il percorso di Lorenzo Tano, che ha parlato del sogno – rimasto irrealizzato – di diventare pilota:

“Il mio scopo sembra non arrivare mai, ma posso dire che comunque non mi manca nulla”.

Il giornalista Flavio Iacones ha sottolineato come Lorenzo tenda a concentrarsi su più obiettivi contemporaneamente, definendolo un giovane “multitasking”.

Il gioco degli split e le paure più profonde

Momento centrale della trasmissione è stato il “gioco degli split”, durante il quale la coppia ha pescato il numero 3, legato al “sogno proibito”.

Lucrezia ha rivelato:

“Tra le mie paure, forse proibite, c’è quella di non avere una mia famiglia”.

La psicologa Paola Massafra ha analizzato il sentimento della ballerina, parlando del desiderio di integrare l’adulto con il proprio bambino interiore. Un’interpretazione nella quale Lucrezia si è detta pienamente rispecchiata.

Retroscena su Isola dei Famosi e polemiche

Spazio anche alle domande più pungenti del giornalista Roberto Mallò, che ha chiesto a Lucrezia se fosse stata contattata per celebrare i vent’anni di Ballando con le Stelle.

La ballerina ha ammesso un certo dispiacere per non essere stata coinvolta, ricordando la vittoria con Gilles Rocca e i sei anni trascorsi nel programma condotto da Milly Carlucci.

Non sono mancate le domande su L’Isola dei Famosi, dove Lorenzo ha avuto una breve permanenza. Il giovane ha parlato apertamente delle dinamiche che hanno portato alla sua uscita, facendo riferimento anche al clamore mediatico legato a un’inchiesta della trasmissione Le Iene che coinvolgeva suo padre.

“Se qualcuno non mi voleva in programma, perché prendermi per poi tirarmi fuori?” ha dichiarato Lorenzo.

Un futuro insieme in tv?

Alla domanda su un possibile progetto professionale condiviso, Lorenzo Tano e Lucrezia Lando non hanno escluso l’idea di condurre insieme un varietà dedicato alla danza.

Infine, Lorenzo ha parlato del suo rapporto con il padre Rocco Siffredi:

“Il mio rapporto con mio padre è molto bello. Lavoriamo insieme e passiamo tanto tempo insieme”.