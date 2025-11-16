I Sogni C…ostruiti torna nuovamente in tv, ma questa volta sul circuito Fox Production Television Italia, che opera dal 1996 nella produzione e distribuzione di audiovisivi per le emittenti private italiane e internazionali oltre e nella ricerca e individuazione di materiale televisivo a livello internazionale, nonché nella gestione di coproduzioni, valutando progetti e promuovendo azioni di partenariato tra gli operatori italiani ed esteri. Questa è l’ultima e importante novità sulla rubrica onirica ideata e condotta dal docente di italiano e antropologo Vito Maria Camposeo. Non perde la sua identità né il suo contatto diretto con il suo mondo iniziale, quello dei social network e piattaforme web come YouTube dato che il progetto è nato durante la pandemia di Covid-19, ma evolve e segna un grande passo in avanti.

Il conduttore de I Sogni C…ostruiti Vito Maria Camposeo

La prima puntata della terza edizione televisiva della rubrica onirica, ideata e condotta dal docente di italiano L2, antropologo e opinionista televisivo pugliese, andrà in onda a partire da domenica 23 novembre 2025 per poi andare in replica la domenica successiva. Due appuntamenti al mese per tutti i fan e appassionati dello star system italiano e mondiale.

Durante ogni puntata l’ospite vip racconta i suoi sogni, rispondendo a domande mirate sia del conduttore tv che degli opinionisti oltre ad analizzare argomenti di estrema attualità. Teleblog.it ha svelato i primi nomi dei personaggi famosi ospiti della terza edizione del format tv: il noto attore italiano Edoardo Sylos Labini e diversi attori internazionali, tra cui Victor Gonzalez, Raquel Martinez, Lambda García e Roberto Quijano.

Lambda García è uno degli attori più sexy e affascinanti del pianeta. Nato a Città del Messico il 7 gennaio 1987, è diventato famoso grazie a diverse telenovelas e serie tv, tra cui La reina soy yo (2019), Juegos de amor y poder (2025) e El Señor de los Cielos (2013).

Il conduttore italiano Vito Maria Camposeo ha voluto rilasciare alcune dichiarazioni esclusive al nostro sito iGossip.it in merito al loro rapporto di amicizia e agli altri ospiti vip della sua rubrica:

Chiacchierare con i personaggi delle serie più amate al mondo è sempre stato il mio sogno costruito e arrivare a loro è davvero formidabile. Nel tempo ho potuto conoscere Grecia Colmenares, mia diva per eccellenza, e diventare amico del suo ex compagno Chando Erik Luna e così di tanti altri ancora, però… con un vip in particolare sto stringendo un rapporto molto confidenziale e non credevo potesse succedere… si tratta di Lambda García, attore messicano di telenovelas e ora partecipante di un reality in Messico. L’ho conosciuto televisivamente parlando in PASION MORENA dove interpretava il cugino di un altro mio caro amico, Victor Gonzales, e dopo la registrazione per il mio format il rapporto si è consolidato. Ci sentiamo su whatsapp ed è davvero un ragazzo eccezionale oltre ad essere un bravo artista.

Vito Maria Camposeo – Foto: Dario Tucci

Per poi concludere:

Sicuramente faremo altre puntate insieme e spero di poter fare presto qualcosa di “artistico” con lui (sorride, ndr). Mai avrei pensato di conoscerlo un giorno perché come gli altri della tv, sembrano meteore inarrivabili e invece la vita riserva sempre gradite sorprese. Non riuscivo ad arrivare a lui, ma grazie al manager con cui collaboro, Gabriel Blanco, è finalmente successo. Il prossimo anno ci vedremo in Italia e anch’io sto progettando di andare in Messico. Chi vivrà vedrà…