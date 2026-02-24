Scippo a Wanda Fisher sotto casa: borsa rubata e conto svuotato

La cantante Wanda Fisher è stata vittima di uno scippo in pieno giorno, a pochi passi dalla propria abitazione, in una zona vicina alla movida e alla stazione milanese. L’episodio ha provocato un danno economico superiore ai 2.000 euro e ha immediatamente fatto scattare le indagini delle forze dell’ordine.

Wanda Fisher – Foto: Facebook

Scippo in pieno giorno: la dinamica

Secondo quanto ricostruito, l’artista aveva appena parcheggiato l’auto sotto casa quando è stata avvicinata da una giovane donna che, parlando in lingua straniera, le ha chiesto alcune informazioni.

Mentre l’attenzione della cantante era rivolta alla ragazza, un complice ha aperto improvvisamente la portiera del veicolo, sottraendo la borsa contenente documenti, carte bancarie ed effetti personali.

I responsabili si sono poi allontanati rapidamente: un terzo complice li attendeva in un’auto parcheggiata nelle vicinanze, con cui sono riusciti a far perdere le proprie tracce.

Le autorità stanno verificando ogni elemento utile all’identificazione dei soggetti coinvolti.

Conto svuotato prima del blocco delle carte

Subito dopo lo scippo, sono stati effettuati prelievi e operazioni dal conto corrente della cantante prima che fosse possibile bloccare carte e strumenti di pagamento.

Il danno economico complessivo è stimato in circa 2.000 euro. A questa cifra si aggiungono ulteriori spese legate al rifacimento dei documenti, al cambio delle serrature e ad altri costi conseguenti al furto.

Testimoni e indagini in corso

L’episodio si è consumato in pochi istanti sotto gli occhi di alcuni passanti, che non sono riusciti a intervenire a causa della rapidità dell’azione.

Fortunatamente la cantante Wanda Fisher non ha riportato conseguenze fisiche, ma è apparsa comprensibilmente scossa dall’accaduto. L’artista ha sporto immediata denuncia e le forze dell’ordine hanno avviato le indagini per risalire ai responsabili.

Seguiranno aggiornamenti qualora emergano sviluppi dalle autorità competenti.