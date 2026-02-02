L’organizzazione del Carnevale di Acireale ha comunicato che l’evento Mania Festival ’90 con Haiducii, in programma sabato 31 gennaio 2026 in Piazza Duomo ad Acireale, è stato annullato a causa delle avverse condizioni meteo che hanno reso impossibile lo svolgimento dello spettacolo in piena sicurezza.

Al fine di garantire la tutela del pubblico, degli artisti e dello staff tecnico, l’evento è stato posticipato a sabato 7 febbraio 2026, mantenendo lo stesso luogo e lo stesso orario: ore 22 in Piazza Duomo ad Acireale.

In occasione del rinvio, l’artista Haiducii ha voluto esprimere un messaggio di vicinanza e solidarietà ai territori colpiti dal maltempo, sottolineando il valore simbolico e culturale del Carnevale di Acireale.

«Dopo il ciclone Harry, la Sicilia, come la Sardegna e la Calabria, hanno bisogno di aiuti immediati e ingenti – dichiara la cantante di Dragostea Din Tei, Respira e Boom Boom -, oltre a un’attenzione maggiore da parte delle istituzioni, dei mezzi d’informazione e di chiunque possa essere di supporto per fronteggiare un momento come questo. Gli isolani hanno uno spirito e una tempra fortissima: lo dimostra il fatto che, nonostante tutto e a pochi giorni di distanza, Acireale porta avanti una straordinaria tradizione ultracentenaria, il Carnevale di Acireale, nato nel 1594 come riportano alcuni documenti storici. È la voglia di rialzarsi e di ricostruire tutto ripartendo dalle proprie radici più profonde – sottolinea la cantante rumena naturalizzata italiana Paula Mitrache in arte Haiducii -, da una tradizione che ha reso il Carnevale di Acireale uno degli eventi più storici e incredibili d’Europa. Mi sento parte di questa straordinaria comunità isolana, amo i colori, le tradizioni e l’amore di una terra, la Sicilia, che in questo momento ha bisogno di non essere lasciata sola».

L’appuntamento con il Mania Festival ’90 rappresenterà così non solo un momento di intrattenimento, ma anche un segnale di resilienza, continuità e valorizzazione delle tradizioni storiche del territorio. L’organizzazione ringrazia il pubblico per la comprensione e invita cittadini e visitatori a partecipare numerosi alla nuova data.