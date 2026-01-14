Il Carnevale di Acireale 2026 si arricchisce di un ospite d’eccezione: l’icona della musica dance Haiducii, pronta a portare energia, ritmo e spettacolo alla storica festa siciliana. L’edizione 2026 del Carnevale di Acireale, tra i carnevali più suggestivi e riconosciuti d’Italia e d’Europa, accoglie Paula Mitrache, meglio nota come Haiducii, famosa per i suoi successi internazionali e per la sua presenza nel panorama pop-dance degli anni Duemila.

Un’Artista Internazionale per una Festa Storica

La partecipazione della famosa e popolare cantante Haiducii rappresenta non solo un importante richiamo mediatico, ma anche un ponte tra tradizione culturale e spettacolo contemporaneo, ideale per attrarre un pubblico trasversale di visitatori italiani e stranieri.

Per il Carnevale di Acireale 2026, Haiducii è protagonista dell’inedito brano “Lavica Coriandoli”, colonna sonora ufficiale della manifestazione. Prodotto da ElektraPop Records e scritto da Emanuele Caponetto con musiche di Joseph Brittanni ed Emanuele Caponetto, il brano unisce sonorità pop-dance con l’anima festosa e colorata della tradizione carnevalesca siciliana.

Questo pezzo celebrativo è un omaggio alla Maschera di Lavica, simbolo storico del Carnevale di Acireale dal 1953, capace di raccontare con ritmo e vivacità la magia dei carri allegorici, dei coriandoli e dell’atmosfera collettiva della festa.

Performance Live e Programma Musicale

Haiducii si esibirà il 31 gennaio 2026, giornata di apertura del Carnevale, in un evento musicale che integra spettacolo live, DJ set e performance multimediali.

Il programma ufficiale del Carnevale include dj set e performance in piazza Duomo, con Haiducii tra gli ospiti musicali di rilievo.

Un Connubio tra Tradizione e Innovazione

La presenza di Haiducii al Carnevale di Acireale 2026 è un esempio perfetto di come grandi nomi dello spettacolo possano valorizzare eventi popolari e folkloristici, amplificando l’appeal turistico e culturale della manifestazione.

In un mix tra suoni moderni e tradizioni secolari, il Carnevale siciliano conferma la sua vocazione a rinnovarsi ogni anno, pur restando fedele alle sue radici storiche e artistiche.