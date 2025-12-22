Capodanno 2026 in Puglia: per il 31 dicembre 2025 è in programma un super show della famosa e popolare cantante rumena naturalizzata italiana Paula Monica Mitrache, in arte Haiducii, in piazza Cavour a Terlizzi. L’evento, con il patrocinio del Comune di Terlizzi e l’organizzazione a cura di Pubblimedia, si svolgerà nella centralissima Piazza Cavour, cuore pulsante della città, che per la notte di San Silvestro si trasformerà in un grande palcoscenico a cielo aperto. Un appuntamento ormai consolidato, pensato per offrire a cittadini e visitatori un momento di aggregazione, divertimento e condivisione.

Capodanno 2026 a Terlizzi con guest star Haiducii

Dopo aver preso parte come special guest alle registrazioni per i 70 anni dell’emittente televisiva rumena TVR e il Capodanno 2026 su TVR1, l’amministrazione comunale di Terlizzi ha ufficializzato la partecipazione della celebre artista rumena naturalizzata italiana Haiducii al Capodanno 2026 in piazza Cavour.

La sua esibizione ripercorrerà i successi più amati dal pubblico, in uno spettacolo capace di unire generazioni diverse e creare un’atmosfera di festa collettiva fino al brindisi di mezzanotte. Il tradizionale appuntamento del Capodanno in Piazza si conferma come uno degli eventi più attesi del calendario cittadino, pensato per offrire un momento di festa collettiva, aggregazione e valorizzazione del centro urbano. La presenza di Haiducii rappresenta un importante richiamo artistico, destinato ad attirare pubblico anche dai comuni limitrofi.

HAIDUCII: BIOGRAFIA, CARRIERA E VITA PRIVATA

Haiducii tra Tour Energia 2000, ospitate in tv e concerti in piazza

Domenica scorsa è stata trasmessa su Telenorba l’intervista che l’artista ha rilasciato al programma “Diamoci del Tu” condotto da Mary de Gennaro. “Un programma intimo e delicato che non va alla ricerca del gossip o dell’argomento in hype per macinare interazioni sui social – ha scritto la cantante sui suoi profili social -, ma va dritto all’anima e ai ricordi più delicati, a tratti più dolorosi dell’ospite. Ho parlato pochissime volte della scomparsa di mia mamma (avevo solo 33 anni) e purtroppo a pochi giorni dell’uscita di Dragostea DinTei. Non ho mai parlato pubblicamente forse, quanto fosse stato doloroso per me salire sul palco di Sanremo con la gioia di quel momento e del dolore nel cuore per la rapidissima scomparsa di mia mamma e purtroppo, mai avrei immaginato che da lì a poco, avrei perso anche mio papà. Non è stato facile raccontarmi, ma Mary è stata delicata e sensibile, tanto quanto il programma che conduce”.

Intanto prosegue a gonfie vele il suo tour invernale denominato Energia 2000. Un interessante e innovativo concept che racchiude un restyling dello show, una nuovissima scaletta e due formati: uno più corto per i club e uno più lungo per le piazze. Sul palco insieme a lei anche suo marito, il manager ed ex modello Miky Falcicchio, in qualità di vocalist e intrattenitore. Coppia nella vita privata e nel lavoro, nella musica e da pochi mesi a questa parte, anche durante i concerti. A Seregno hanno sperimentato (per la prima volta) questa nuova formula, che stanno portando nei live invernali, per interagire meglio con il pubblico, oggi sempre più partecipe e protagonista dell’evento stesso.

BIOGRAFIA, CARRIERA E VITA PRIVATA DI MIKY FALCICCHIO

Il tour invernale prevede tante date, in Italia e all’estero, oltre a una formula ancora più energica da portare nelle piazze e nei club di tutto il mondo.