Haiducii è tornata in Romania come special guest del Revelion 2026 su TVR1. Mega show per Capodanno e i 70 anni della tv rumena. La famosa e popolare cantante rumena naturalizzata italiana Paula Monica Mitrache ha incantato tutti per la sua formidabile energia e il suo incredibile carisma sulle note delle canzoni di successo.

Haiducii – Foto: Mugur Cristescu



Haiducii torna protagonista su TVR1

Sul palco insieme ad Haiducii tanti altri artisti e star dello show business romeno: Ramona Badescu, Andreea Marin, Corina Chiriac, Elena Gheorghe, Ketty Cepraga, Voltaj, Adrian Enache, Sanda Ladosi, Paula Seling, Andrea Balan, Ion Paladi, BiBI, LORA, Andrei Ursu, Luminita Anghel, Nico, Fuego, Mihai Trastaru e tanti altri ancora. Il grande evento televisivo è stato diretto, coordinato e realizzato nei minimi dettagli dal produttore Aimee D Albon e dal regista Daniel de Serbanica.

Gli scatti sono stati realizzati dal fotografo Mugur Cristescu. «Ho sempre pensato che la mia vita fosse come un albero d’ulivo – afferma la guest star della dance music degli anni Duemila e artista di Dragostea Din Tei – con radici profonde in Romania, nell’antica Dacia, e con il tronco in Italia (Paese dal quale è partito il mio successo mondiale). Tornare alle mie radici dopo oltre 20 anni, è stato come rivedere la propria famiglia. Tornare a TVR (la mamma Rai romena), la stessa emittente che mi ha formato insieme alla Scuola Popolare d’arte di Bucarest, è stato un sogno… l’emozione era indescrivibile e la felicità immensa…».

«Camminavo nei corridoi sentendo ogni profumo che mi riportava indietro nel tempo – prosegue l’artista di Nara nara na na (Mne s toboj choroso) e I Need a Boyfriend -. Rivedevo i grandi professionisti con i quali avevo già lavorato, la grandissima regista e produttrice Aurora Andronnache, oggi invece, al mio fianco Aimee D Albon. Subito dopo aver cantato sono andata in regia per salutare e ringraziare tutti loro, così come facevo tanti anni fa. In realtà volevo anche guardare loro negli occhi per dire quanto mi sembrava fosse tutto ieri. Dietro a un artista c’è una squadra, dietro una squadra un Paese, forse il mondo ma dietro ogni cosa c’è la persona che ti vuole bene e che crede in te in ogni momento, il pubblico, la famiglia e Miky Falcicchio (il mio manager e primo sostenitore) nonché mio marito. Grazie Italia, Multumesc Romania».

Haiducii – Foto: Mugur Cristescu



Intanto prosegue a gonfie vele il suo tour invernale denominato Energia 2000. Un interessante e innovativo concept che racchiude un restyling dello show, una nuovissima scaletta e due formati: uno più corto per i club e uno più lungo per le piazze. Sul palco insieme a lei anche suo marito, il manager ed ex modello Miky Falcicchio, in qualità di vocalist e intrattenitore. Coppia nella vita privata e nel lavoro, nella musica e da pochi mesi a questa parte, anche durante i concerti. A Seregno hanno sperimentato (per la prima volta) questa nuova formula, che stanno portando nei live invernali, per interagire meglio con il pubblico, oggi sempre più partecipe e protagonista dell’evento stesso.

Il tour invernale prevede tante date, in Italia e all’estero, oltre a una formula ancora più energica da portare nelle piazze e nei club di tutto il mondo.