Margot Sikabonyi ha risposto dopo aver affrontato aspre critiche per le rughe sul suo viso. L’attrice 43enne, conosciuta soprattutto come Maria nella serie italiana Un medico in famiglia, è finita sulle pagine di gossip dopo essere apparsa in una recente intervista video.

Alcuni spettatori hanno deriso il suo aspetto dopo che si è avvicinata alla telecamera, rendendo più visibili le linee naturali del suo viso. Sikabonyi ha ora chiarito di non avere alcuna intenzione di modificarsi per soddisfare le aspettative che circondano le donne nel mondo dello spettacolo.

Sikabonyi risponde ai critici

Le critiche sono seguite a un recente video in cui Sikabonyi rispondeva alle domande e si avvicinava alla telecamera, rendendo più visibili le linee naturali del suo viso. Sikabonyi ha detto di aver ricevuto numerosi commenti negativi su Instagram, anche da parte di donne che l’hanno ridicolizzata per avere quelle che loro consideravano troppe rughe.

La sua risposta è rapidamente diventata parte delle ultime notizie di spettacolo in Italia. Sikabonyi ha ammesso che i commenti l’hanno fatta per un attimo chiedersi se dovesse ricorrere al botox o a un lifting affinché la gente la trovasse più accettabile. Quel pensiero non è durato a lungo. L’attrice ha respinto l’idea, spiegando che ogni linea del suo viso rappresenta qualcosa che ha vissuto.

“Queste rughe parlano di tutto questo,” ha detto, riferendosi alla maternità, al divorzio, alla perdita del padre in giovane età e ad anni di duro lavoro. Sikabonyi ha anche ricordato innumerevoli mattine all’alba dedicate allo yoga e notti insonni a prendersi cura del figlio più piccolo, che ora ha 10 mesi. Piuttosto che cancellare quelle esperienze, ha detto di essere orgogliosa dei segni che hanno lasciato.

Una vita oltre la recitazione

Le sue parole assumono un peso ulteriore alla luce di ciò che Sikabonyi ha rivelato in passato sul crescere nel mondo dello spettacolo. Ha iniziato a recitare a 11 anni ed aveva solo 15 anni quando il successo di Un medico in famiglia la rese molto riconoscibile in Italia. Quel periodo portò anche difficoltà personali. Suo padre morì quando lei aveva 15 anni e lavorava sul set, mentre in seguito Sikabonyi ha parlato apertamente delle difficoltà con la fama e della sindrome dell’impostore.

A 18 anni si è temporaneamente allontanata da quel mondo, viaggiando a Parigi prima di studiare biologia marina alle Hawaii. Lo yoga è poi diventato una parte importante della sua ricerca di equilibrio, e ha anche descritto il divorzio come una delle esperienze più difficili della sua vita. Queste esperienze offrono un contesto importante alla storia che ora appare nelle ultime notizie di spettacolo, invece di ridurla all’ennesimo pettegolezzo di tendenza sull’aspetto di un’attrice.

Orgogliosa di invecchiare in modo naturale

La risposta di Sikabonyi mette anche in discussione la pressione esercitata sulle donne perché nascondano i segni visibili dell’invecchiamento. Ha detto che non le importa se i critici considerano il suo aspetto accettabile e ha criticato una società che fatica ad affrontare la realtà delle donne che invecchiano. La specialista in medicina rigenerativa, la dottoressa Carmela Pisano, ritiene che l’attrice rappresenti un gruppo crescente di donne che vogliono prendersi cura della propria pelle senza cancellarne i tratti naturali.

Per Sikabonyi, però, il messaggio dietro gli ultimi aggiornamenti di celebrità è molto più personale. Le sue rughe rappresentano figli, perdita, lavoro, notti insonni e anni di scoperta di sé, trasformando ciò che era iniziato come una critica online in qualcosa di molto più significativo del solito commento sulle celebrità.



