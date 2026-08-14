Kim Kardashian e Lewis Hamilton offrono ai fan lo sguardo più chiaro finora su una relazione che per mesi ha alimentato le notizie di gossip. La coppia ha condiviso una nuova raccolta di foto spontanee dell’estate, che mostrano di tutto, dalle uscite tranquille al tempo trascorso con la famiglia di Kardashian. I loro ultimi post suggeriscono che una delle coppie più osservate dello spettacolo si sente sempre più a suo agio a mettere la propria storia d’amore sotto gli occhi del pubblico.

Foto estive insieme

Il 7 agosto Hamilton ha offerto uno scorcio della sua pausa estiva di Formula 1, pubblicando un carosello su Instagram con la didascalia “Riposo, recupero, ricarica”. Il pilota della Ferrari ha alternato foto del suo tempo libero a diverse apparizioni di Kardashian.

In una foto si vedevano entrambi con abbigliamento sportivo durante un’uscita, con Hamilton che cingeva Kardashian con un braccio. Un’altra mostrava Kardashian in posa con un collie, mentre la coppia è apparsa anche insieme a Glenn Close sul set del dramma legale di Kardashian All’s Fair.

Kardashian ha seguito con la sua raccolta il 9 agosto. Tra le foto c’era un selfie in auto scattato da Hamilton e uno scatto allo specchio dell’ascensore che lo mostrava in piedi dietro Kardashian. Altre immagini sembravano più affettuose, inclusa una in cui Hamilton le ha appoggiato la mano sul ventre e un’altra in cui Kardashian si nascondeva dietro il suo cappotto di pelliccia.

Le immagini hanno rapidamente generato gossip sui social tra i 344 milioni di follower su Instagram di Kardashian. I fan hanno elogiato la coppia nei commenti, con alcuni che usavano “Kimilton” come soprannome della coppia.

La storia d’amore diventa pubblica

I post segnano un altro passo in una relazione che è passata gradualmente dal gossip di tendenza ad apparizioni sempre più aperte. Kardashian e Hamilton si conoscono da oltre un decennio, essendosi già incrociati quando lei era sposata con Kanye West e lui frequentava Nicole Scherzinger.

Le voci sulla relazione si sono intensificate all’inizio di quest’anno. I due sono stati accostati dopo un viaggio a Parigi a febbraio, mentre ad aprile Kardashian è apparsa con Hamilton durante un giro in Ferrari per Tokyo. Il Coachella ha portato ulteriori speculazioni prima che fossero visti insieme intorno al Gran Premio di Monaco. Entro giugno, Hamilton appariva nei post di Kardashian su Instagram.

Le loro attività estive hanno da allora fornito altro materiale per il gossip, compresa una fuga al lago a luglio. Hamilton è anche entrato a far parte della vita familiare di Kardashian. Durante un viaggio del 4 luglio a Coeur d’Alene, in Idaho, è stato fotografato mentre trascorreva del tempo con i suoi figli Chicago e Psalm.

Meno segretezza ora

Né Kardashian né Hamilton hanno fatto un grande annuncio formale sulla loro relazione. Invece, sembrano rivelarla gradualmente attraverso foto e momenti quotidiani. Questa scelta è notevole per Kardashian, la cui vita privata ha a lungo attirato un’attenzione intensa insieme ad altre star dei reality TV. Hamilton è tradizionalmente stato più riservato riguardo alle sue relazioni, nonostante il suo profilo globale.

I loro post recenti indicano che quell’equilibrio potrebbe ora cambiare. Ciò che era iniziato come gossip di tendenza si è trasformato in scorci abituali di vacanze, tempo in famiglia e momenti di relax insieme, consentendo alla coppia di riconoscere la loro storia d’amore senza trasformarla in un debutto pubblico accuratamente messo in scena.



