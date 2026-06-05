Dua Lipa e Callum Turner hanno portato la loro storia di nozze in Italia, dove si prevede un raduno più grande a seguito della loro intima cerimonia londinese all’inizio di questa settimana. I novelli sposi sono arrivati di recente a Palermo, in Sicilia, attirando l’attenzione mentre facevano il check-in presso il lussuoso hotel Villa Igiea.

Sebbene i dettagli relativi al prossimo evento di tre giorni restino strettamente riservati, l’interesse è già in crescita grazie alla cornice pittoresca, alle presunte celebrità invitate e all’attesa per le scelte di guardaroba della sposa.

Fuga post-matrimonio

Invece di fare un ingresso in grande stile, la coppia ha adottato un’estetica vacanziera rilassata al loro arrivo. Lipa indossava una camicia azzurra corta con bottoni, slip da bikini e una sciarpa a righe legata in vita come un pareo. Una borsa di paglia, un cappellino indossato al contrario e sandali infradito con tacco completavano il look ispirato al Mediterraneo. Turner ha assecondato l’atmosfera disinvolta con una polo bordeaux e shorts color kaki.

Il loro viaggio in Sicilia arriva a pochi giorni dallo scambio delle promesse alla Old Marylebone Town Hall di Londra. Amici intimi e parenti hanno partecipato alla cerimonia civile privata, durante la quale Lipa ha scelto un Schiaparelli tailleur gonna couture bianco su misura, disegnato da Daniel Roseberry. Accessori di Stephen Jones, Bvlgari e Christian Louboutin completavano l’insieme. Per l’occasione, Turner ha scelto un abito su misura di Ferragamo.

Prima di arrivare a Palermo, i neo-sposi si sono concessi un momento più tranquillo a casa. I fotografi li hanno immortalati mentre passeggiavano in un parco di Londra con il loro cane, Golo, sembravano più una coppia qualsiasi in giorno di riposo che due star di fama internazionale protagoniste delle latest celebrity news.

Altre sorprese di moda

Quell’uscita ha messo in mostra un lato diverso del loro stile. Lipa è uscita con un trench verde salvia di Phoebe Philo, jeans bianchi, occhiali da sole oversize e stivaletti UGG Classic Mini. Al suo fianco, Turner indossava una camicia bianca sopra una T-shirt, denim blu slavato e calzature in camoscio marrone.

L’interesse del pubblico si è ora spostato su ciò che potrebbe accadere nei prossimi giorni. Tra i nomi associati alla lista degli invitati ci sono Charli XCX ed Elton John, due figure di spicco dell’music industry, aggiungendo ancora più entertainment al weekend di nozze. Nel frattempo, lo stilista francese Simon Porte Jacquemus continua a essere indicato come possibile creatore dell’abito da sposa della cantante.

Le speculazioni non sorprendono, dato il suo rapporto di lunga data con la maison e la sua storia di look Jacquemus durante le vacanze e i grandi eventi che hanno contribuito a plasmare le celebrity fashion and style trends. Alcuni osservatori ritengono inoltre che Versace possa avere un ruolo nel guardaroba del fine settimana.

Una storia d’amore privata

La loro storia è iniziata dopo essersi incontrati al The River Café di Londra, e la relazione è diventata pubblica nel gennaio 2024. Da allora, la coppia ha in gran parte evitato di condividere troppo, nonostante le frequenti apparizioni a première, cerimonie di premiazione ed eventi di entertainment.

Viaggi verso destinazioni come Ibiza, Brasile, Messico e Italia hanno occasionalmente offerto scorci della loro vita insieme, ma in generale hanno preferito mantenere la riservatezza pur bilanciando le carriere nell’music industry.

Con la Sicilia ora a fare da sfondo al prossimo capitolo, l’attenzione resta puntata su quello che promette di essere uno dei matrimoni di celebrità più seguiti dell’anno e uno dei più importanti celebrity updates della stagione.



