Ilary Blasi ha vissuto alcuni giorni intensi, passando da una celebrazione di nozze privata direttamente di nuovo in studio televisivo. Il suo matrimonio con Bastian Müller ha portato abiti romantici, tocchi personali e una cerimonia volutamente tenuta lontana da un’attenzione eccessiva.

A pochi giorni di distanza, il lavoro già chiamava mentre una nuova stagione di Grande Fratello Vip prendeva il via. Tra Reality TV stars, behind-the-scenes looks at events e social media gossip, Blasi è diventata rapidamente un nome di primo piano nelle latest celebrity news.

Un matrimonio privato

Blasi ha sposato Müller a Ravello il 13 settembre, con Villa Cimbrone al centro delle celebrazioni. La privacy era una priorità, con un raduno relativamente ristretto e preparativi mantenuti in gran parte a porte chiuse.

Questo approccio ha segnato un contrasto con il suo matrimonio del 2005 con Francesco Totti, che fu trasmesso in televisione. Il suo divorzio dall’ex calciatore è diventato definitivo a luglio 2026, spianando la strada a un altro capitolo della sua vita personale.

Parlando dopo il matrimonio con Müller, la conduttrice ha detto di aver affrontato le seconde nozze con serenità più che con ansia. L’età le ha dato una maggiore consapevolezza, mentre la sua fiducia nella famiglia e nel matrimonio è rimasta intatta.

L’abito svela i dettagli

La moda ha offerto un altro grande argomento di entertainment dopo che immagini più nitide hanno rivelato l’artigianalità dietro l’abito principale di nozze di Blasi. Ermanno Scervino ha creato il abito bianco su misura attorno a un corsetto in pizzo rebrodé trasparente caratterizzato da una profonda punta a V in stile vittoriano sotto la vita.

A bilanciare la parte superiore aderente c’era una voluminosa gonna in seta duchesse sostenuta da sottogonne strutturate e arricciate. Lunghe maniche in pizzo, un collo alto e finiture smerlate completavano il design romantico.

Forse l’elemento più personale è apparso sul suo velo di tulle. Il pizzo applicato a mano riprendeva il corsetto, mentre le iniziali ricamate “I & B” e la data delle nozze “13 09 2026” commemoravano discretamente la coppia. Scervino ha anche disegnato décolleté rivestiti di pizzo e altri due look nuziali, tra cui una sottoveste in raso di seta per i festeggiamenti.

Matrimonio dopo il cambiamento

Oltre agli abiti, Blasi ha parlato apertamente di cosa significhi per lei oggi il matrimonio. La felicità, ha spiegato, non riguarda la vendetta o il dimostrare qualcosa a qualcuno dopo la fine di una relazione. La vita porta naturalmente periodi più felici e più tristi, e per lei semplicemente continua.

L’esperienza può anche far emergere punti di forza personali, cambiando al contempo il modo in cui si pensa e ci si relaziona agli altri. Le relazioni, secondo Blasi, sono paragonabili ai viaggi in treno perché nessuno sa esattamente dove finiranno. La fiducia, quindi, rimane essenziale quando si sceglie di condividere la vita con qualcuno.

Ritorno ai reality in TV

C’è stato poco tempo per una luna di miele tradizionale. Entro il 15 settembre, le attività di Grande Fratello Vip erano iniziate, in vista della prima su Canale 5 del 17 settembre. Blasi ha persino scherzato dicendo che la sua luna di miele l’avrebbe portata a Labaro, dove si trovano gli studi del programma. Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli si uniscono di nuovo a lei, mentre 18 concorrenti compongono il nuovo cast.

Questa stagione porta anche uno studio rinnovato e un’enfasi su puntate imprevedibili. Blasi descrive il programma come casa, rendendo il suo rapido ritorno particolarmente adatto. Per chi segue le latest celebrity news, la sua settimana vorticosa combina matrimonio, moda e televisione in un’unica storia. Riporta anche Blasi saldamente al centro dell’entertainment italiano a pochi giorni dal suo “sì”.



