Giorgia Cardinaletti ha trascorso gran parte della sua carriera a dare le notizie, ma questa volta l’attenzione è tutta su di lei. Mesi di speculazioni sulla relazione della giornalista italiana con Francesco Bechis hanno preso una piega più concreta.

I documenti ufficiali ora fanno pensare a un matrimonio, offrendo ai follower di celebrity updates qualcosa di più sostanziale rispetto alle voci che circolavano all’inizio di quest’anno. Tuttavia, la coppia sembra determinata a mantenere il grande giorno per lo più lontano dai riflettori.

Emergono i piani di nozze

Cardinaletti, 39 anni, e Bechis, 31, si stanno preparando a sposarsi dopo che le loro pubblicazioni di matrimonio sono comparse al Comune di Roma. I documenti seguono mesi di trending gossip su se la coppia fosse pronta a fare il passo successivo. Il loro matrimonio dovrebbe svolgersi questo autunno nelle Marche, la regione d’origine di Cardinaletti. Una data esatta, la location e i dettagli della cerimonia non sono stati divulgati.

Le speculazioni sul matrimonio avevano già preso slancio a giugno quando gli spettatori notarono un anello al dito di Cardinaletti durante un’edizione del TG1. Nessuno dei due giornalisti confermò o smentì pubblicamente le indiscrezioni in quel momento, lasciando che l’anello alimentasse il social media gossip e l’attenzione mediatica sulla loro relazione.

A differenza di molte storie che dominano le latest celebrity news, la conferma non è arrivata tramite un annuncio su Instagram. Le pubblicazioni di matrimonio a Roma hanno fornito l’indicazione più forte che si avvicina un matrimonio.

La storia è rimasta privata

Secondo quanto riportato, Cardinaletti e Bechis stanno insieme dal 2025, con la loro relazione sviluppatasi in gran parte lontano dai riflettori. La prima fotografia della coppia insieme è emersa a gennaio 2026, seguita a giugno da notizie secondo cui Bechis aveva fatto la proposta e Cardinaletti aveva accettato.

Una successiva apparizione alla Basilica di Santa Maria sopra Minerva a Roma ha alimentato ulteriormente il trending gossip sui possibili preparativi del matrimonio. Nonostante il crescente interesse, entrambi hanno evitato di trasformare la loro relazione in abituale gossip news.

Bechis si occupa di politica e sicurezza per Il Messaggero. La professione è di famiglia, poiché è figlio del direttore di Open Franco Bechis e di Monica Mondo, che lavora anch’essa nei media. Cardinaletti, invece, è uno dei volti noti del TG1 e conduce l’edizione di punta delle 20. Il suo profilo televisivo è cresciuto ulteriormente quest’anno quando ha co-condotto la serata finale del Festival di Sanremo 2026.

La vita dopo Cremonini

L’interesse per la vita privata di Cardinaletti non è del tutto nuovo. In precedenza ha frequentato il cantautore italiano Cesare Cremonini dal 2022 al 2024. Cremonini in seguito ha descritto la loro relazione come “centrale” nella sua vita, confermandone al contempo la fine.

Cardinaletti ha poi trovato l’amore con Bechis, ma la coppia ha adottato un approccio decisamente discreto alla loro storia. Questa riservatezza fa sì che i documenti ufficiali di matrimonio abbiano generato molta gossip news senza rivelare molto sulla celebrazione in sé.

Con l’avvicinarsi dell’autunno, il matrimonio rimarrà probabilmente un tema di interesse per chi segue il entertainment e la vita delle celebrità in Italia. Eppure, nonostante tutta l’attenzione, Cardinaletti e Bechis sembrano contenti di lasciare che siano i documenti a parlare per loro.



