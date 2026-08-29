Giovanni Pernice parla apertamente di uno dei periodi più bui della sua vita dopo la fine della sua esperienza a Strictly Come Dancing. Il ballerino italiano afferma che le conseguenze della sua partnership con Amanda Abbington hanno inciso sia sulla sua carriera sia sulla sua salute, mentre la sua ex partner contesta con forza la sua versione dei fatti.

Il loro rinnovato disaccordo ha riportato la duratura controversia della BBC nelle notizie di gossip e nei titoli di intrattenimento. Ora, nuovi aggiornamenti dal mondo delle celebrità rivelano quanto diversamente i due ricordino ciò che è accaduto.

Pernice descrive un periodo buio

Pernice fece coppia con l’attrice di Sherlock Abbington nell’edizione 2023 di Strictly Come Dancing, ma lei si ritirò dopo cinque settimane. In seguito si è lamentata del suo comportamento durante le prove, dando avvio a un’indagine della BBC.

Scrivendo nelle sue memorie Gio: Taking the Lead, Pernice afferma che la controversia lo ha fatto precipitare in depressione e lo ha lasciato a chiedersi se avesse ancora un futuro nel mondo dell’intrattenimento. Nel momento più basso, dice di aver provato pensieri suicidi temendo che la sua carriera non si sarebbe mai ripresa.

…ha rovinato la mia vita e la mia carriera e mi ha spinto sull’orlo del suicidio. Giovanni Pernice

Secondo il ballerino, anche la sua salute ne ha risentito. Pernice afferma di aver preso 12 kg in poche settimane e che una risonanza magnetica ha evidenziato danni alle pareti del cuore, che attribuisce allo stress. Sostiene inoltre che i suoi avvocati abbiano fornito ai dirigenti della BBC delle lettere del suo psichiatra e del suo medico in cui si descrivono depressione, problemi cardiaci legati allo stress e pensieri suicidi, ma di non aver avuto notizie dai suoi ex colleghi di Strictly.

L’indagine della BBC spiegata

Abbington aveva accusato Pernice di bullismo e molestie durante gli allenamenti. In seguito all’indagine, la BBC ha accolto alcune delle sue denunce, tra cui quelle riguardanti bullismo verbale e molestie, mentre le accuse più gravi, inclusa l’aggressione fisica, non sono state accolte. Pernice contesta il modo in cui la controversia è stata gestita e afferma che la BBC “mi ha lasciato al mio destino”. Dopo aver trascorso nove anni a Strictly, ritiene che l’emittente avesse ancora un dovere di tutela nei suoi confronti anche dopo la fine del contratto.

Il ballerino sostiene anche di aver cercato di supportare Abbington durante la loro partnership e si descrive come un esigente “taskmaster” che spinge i partner celebri fino alla finale. Dietro le quinte sono seguite delle modifiche. La BBC ha rafforzato le misure di tutela dopo la sua revisione, introducendo tra l’altro accompagnatori durante le prove in sala.

La risposta di Abbington

Abbington ha ora respinto l’ultimo resoconto di Pernice, affermando che lui lo ha “rappresentato in modo gravemente distorto”. Ha richiamato le conclusioni formulate contro di lui e ha detto di non avere interesse a proseguire la disputa pubblica.

La sua risposta arriva dopo che, all’inizio di questo mese, ha raggiunto con BBC Studios un accordo extragiudiziale che, secondo quanto riferito, sarebbe a cinque cifre. La BBC in precedenza le aveva presentato le sue scuse al termine dell’indagine. Le ultime notizie sulle celebrità lasciano quindi due resoconti nettamente diversi di una partnership durata solo poche settimane, ma con conseguenze che si sono protratte per diversi anni.

Nuovo inizio in Italia

Pernice è poi tornato alla televisione di realtà nella sua Italia, entrando a far parte di Ballando con le Stelle, la versione italiana di Dancing with the Stars. La sua carriera si è ripresa rapidamente quando ha vinto l’edizione 2024 insieme all’attrice e conduttrice Bianca Guaccero, con la quale in seguito ha iniziato una relazione.

Quel ritorno conferisce alla storia un’altra dimensione, oltre alle notizie di gossip che hanno circondato la sua uscita dalla BBC. Per le star dei reality, l’esperienza di Pernice solleva anche questioni più ampie sul benessere quando le relazioni professionali si incrinano sotto la pressione dei grandi show di intrattenimento.



