La morte improvvisa di Hayden Panettiere a 36 anni ha scioccato il mondo dello spettacolo, a pochi giorni dal suo 37º compleanno. Emergono nuovi dettagli sulle sue ultime ore mentre le autorità continuano a indagare su quanto accaduto. Nonostante le cronache nere e i pettegolezzi sui social che spesso circondano le morti delle celebrità, i funzionari non hanno trovato segni di gioco scorretto. La causa esatta della morte rimane sconosciuta mentre si sviluppano le ultime notizie sulle celebrità.

Gli ultimi momenti di Hayden Panettiere

Panettiere è stata trovata priva di sensi all’interno di una residenza a Greenville, South Carolina, dove si trovava temporaneamente il 16 agosto. Un conoscente ha effettuato la chiamata al 911 alle 13:51 circa.

I primi soccorritori hanno trovato l’attrice di Heroes in arresto cardiaco e hanno iniziato il supporto vitale cardiaco avanzato. Farmaci, monitoraggio cardiaco e altre misure di rianimazione non sarebbero riusciti a rianimarla, ed è stata dichiarata morta alle 14:32.

L’audio delle comunicazioni ottenuto da PEOPLE includeva riferimenti a una “overdose” e ad “arresto cardiaco”. Una fonte ha anche detto alla pubblicazione che il Narcan, che può invertire rapidamente un’overdose da oppioidi, è stato trovato sulla scena. Tuttavia, né un’overdose né l’arresto cardiaco sono stati stabiliti come causa ufficiale della morte.

Le indagini continuano

Il Dipartimento di Polizia di Greenville e l’Ufficio del Coroner della Contea di Greenville stanno indagando. Un’autopsia è stata completata il 17 agosto, con il coroner Mike Ellis che ha riferito l’assenza di segni di traumi che abbiano contribuito alla morte di Panettiere.

La polizia non ha similmente trovato indicazioni di gioco scorretto o circostanze sospette durante la loro indagine preliminare. Sono ancora necessari ulteriori accertamenti prima che le autorità determinino la causa e la modalità della morte, rendendo probabili ulteriori aggiornamenti sulle celebrità.

Panettiere aveva in precedenza parlato apertamente di dipendenza e depressione post-partum, anche nel suo memoir This Is Me: A Reckoning. Quelle difficoltà forniscono un contesto personale ma non stabiliscono cosa abbia causato la sua morte.

Radici italiane

Al di là degli ultimi sviluppi sulle celebrità, Panettiere lascia una carriera iniziata straordinariamente presto. Nata il 21 agosto 1989 a Palisades, New York, era figlia dell’attrice Lesley Vogel e del capitano dei vigili del fuoco Skip Panettiere. Era di origini italiane, tedesche e inglesi, con ascendenze italiane da entrambe le parti della famiglia.

La madre la introdusse nel mondo dello spettacolo attraverso spot pubblicitari quando aveva solo 11 mesi. A quattro anni, Panettiere era entrata in One Life to Live, apparendo poi in Guiding Light. Suo fratello minore, l’attore Jansen Panettiere, è morto nel 2023.

Successo e difficoltà dietro la fama

Panettiere è apparsa in Remember the Titans, Joe Somebody e Ice Princess, mentre tra i suoi doppiaggi figurano A Bug’s Life e Kingdom Hearts. La sua svolta arrivò con il ruolo di Claire Bennet in Heroes. In seguito ha ottenuto due candidature ai Golden Globe per l’interpretazione della cantante country Juliette Barnes in Nashville ed è apparsa nel franchise di Scream.

Anche la vita privata di Hayden Panettiere ha portato sfide serie. L’attrice ha ricordato di essere quasi morta per un’emorragia mentre dava alla luce la figlia Kaya, avuta con l’ex fidanzato Wladimir Klitschko; Kaya ora vive con il padre.

Il padre di Panettiere, Skip, ha annunciato la sua morte, ricordando la figlia come una “luce incredibile” e una “forza della natura”. Per ora, nonostante le speculazioni sui suoi ultimi momenti, gli investigatori non hanno ancora fornito la risposta che potrebbe fare chiarezza sulla sua morte.



