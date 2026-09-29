Luis Sal si è costruito una carriera sapendo quando non mettersi davanti a un pubblico. Mentre molte personalità online si affidano a una visibilità costante, il creatore bolognese è a suo agio a sparire finché non ha qualcosa che valga la pena condividere.

Le sue mosse più recenti lo mantengono saldamente nell’entertainment senza abbracciare l’esposizione costante che circonda molte celebrità online. Quella filosofia ora plasma tutto, dalla sua presenza sui social media al futuro dei suoi progetti.

Pubblicare alle sue condizioni

Parlando con Vanity Fair, Sal ha detto di ritenere di essere definito più da ciò che non fa che da ciò che fa. Invece di seguire algoritmi o calendari di pubblicazione, il 29enne carica quando sente che c’è un motivo, anche se restare in silenzio significa perdere soldi.

I suoi manager sono frustrati, ha scherzato, ma a Sal interessa poco alimentare i social media gossip. La privacy segue la stessa filosofia, con Sal che afferma di evitare deliberatamente le gossip news e di tenere l’attenzione lontana dalla sua vita privata.

Anche le celebrity fashion and style trends sono lontane dalla sua carriera. Sal ha invece costruito il suo seguito su YouTube con video autoprodotti che mescolano commedia, fitness, esperienze quotidiane e idee insolite.

Da YouTube a Netflix

Le sfide fisiche sono da tempo presenti nel lavoro di Sal, rendendo la sua ultima apparizione nell’entertainment una naturale estensione della sua persona online. Physical Italia: da 100 a 1 di Netflix lo mette accanto ad atleti e altre figure pubbliche in prove di forza e resistenza. La preparazione lo ha spinto oltre il sollevamento pesi verso la corsa e i salti.

Dopo aver scoperto che avrebbe lottato con Filippo Pici, noto come Hulk, Sal ha passato due giorni a imparare a combattere con l’aiuto di Elisabetta Canalis e di atleti di judo. In precedenza Sal è apparso con Fedez in Celebrity Hunted nel 2020, collocandolo tra le reality tv stars anni prima della sua ultima sfida su Netflix.

Video prima della fama

Molto prima di essere associato alle reality tv stars, Sal era già interessato alle videocamere. Nato a Bologna nel 1997, ha detto che faceva fotografia e video intorno ai 13 o 14 anni e in seguito ha svolto lavori come il cameriere e il barista. YouTube è diventato infine uno sbocco per quell’interesse, anche se Sal gestisce gran parte della sua produzione personale da solo.

Vecchi video di fitness sono diventati inaspettatamente materiale motivazionale, con fan muscolosi che ora gli dicono di aver iniziato ad allenarsi dopo averlo guardato anni fa. Fare le cose da sé significa anche che Sal può realizzare video ogni volta che arriva l’ispirazione, senza preoccuparsi degli orari di nessun altro.

Muschio cambia direzione

Una struttura più ampia è diventata necessaria per Muschio Selvaggio, il podcast che Sal ha co-fondato con Fedez nel 2020. La loro collaborazione è poi finita in una disputa molto pubblica che ha generato notevole attenzione online e social media gossip.

Ora Sal vuole che il progetto vada oltre il formato del podcast. Ha detto a Vanity Fair che l’idea è creare documentari che coinvolgano persone e volti nuovi, anche se è restio a rivelare dettagli prima di realizzarli. Una tale misura si addice a un creator che dice di preferire trattenersi piuttosto che pubblicare qualcosa che a suo avviso non merita il tempo delle persone.



