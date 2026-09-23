Damiano David e Dove Cameron si stanno preparando a un matrimonio tenuto strettamente riservato in Toscana. Dopo mesi in cui hanno mantenuto privati i loro piani, stanno emergendo dettagli sulla celebrazione. L’evento porterà il glamour di Hollywood nella campagna italiana, offrendo al contempo uno scorcio della loro vita insieme più tranquilla. Con la cerimonia a solo un giorno di distanza, è diventata una delle principali celebrity updates della settimana e storie di trending gossip.

Matrimonio a Montalcino

David e Cameron dovrebbero sposarsi con una cerimonia civile nel pomeriggio del 24 settembre presso lo storico Palazzo Comunale di Montalcino. Il sindaco Silvio Franceschelli dovrebbe officiare, anche se la sua presenza potrebbe dipendere da impegni al Senato italiano.

I festeggiamenti proseguiranno il 25 settembre al Rosewood Castiglion del Bosco in Val d’Orcia. Estesa su circa 2.000 ettari, la tenuta privata comprende ville, vigneti di Brunello, una cantina e un golf club.

Le visite di celebrità non sono affatto insolite lì. Paul McCartney ha festeggiato il suo 70º compleanno nella tenuta nel 2012, mentre Barack Obama l’ha visitata per giocare a golf nel 2017. Anche Kate Upton e Justin Verlander si sono sposati lì nel 2017, seguiti da Caroline Wozniacki e David Lee nel 2019.

Ospiti tenuti segreti

Nonostante il crescente trending gossip attorno all’evento, non è emersa una lista ufficiale degli invitati. Victoria De Angelis, Thomas Raggi ed Ethan Torchio sono stati menzionati tra i possibili partecipanti, anche se la loro presenza non è stata confermata.

Montalcino in sé sembra relativamente imperturbabile rispetto all’attenzione. I residenti sono a conoscenza dei piani per il matrimonio, ma sono circolati pochi ulteriori dettagli e la vita quotidiana continua attorno ai preparativi.

Questo include la vendemmia insolitamente precoce di quest’anno. I lavori in vigna sono già in corso, il che significa che uno dei maggiori celebrity updates dell’anno si svolgerà mentre Montalcino è impegnata in una delle sue più importanti tradizioni annuali.

Vita oltre la fama

In vista della cerimonia prevista, Cameron e David hanno offerto alcuni behind-the-scenes looks at events della loro relazione durante un’intervista con Vogue. La coppia, insieme dal 2023 e fidanzata da gennaio, ha confermato un matrimonio a settembre ma ha rifiutato di rivelarne il luogo.

La proposta è stata ugualmente riservata. David ha fatto la proposta a casa a Los Angeles mentre si preparavano per un viaggio, con Cameron appena uscita dalla doccia e senza trucco.

Invece di pianificare uno spettacolo elaborato, David voleva che il momento rappresentasse la vita ordinaria che condividono. Cameron ha descritto mesi trascorsi a fare la spesa, cucinare e capire come usare il loro nuovo estrattore tra un’apparizione pubblica e l’altra.

Le carriere vanno avanti

Il matrimonio non è l’unico grande cambiamento all’orizzonte per la coppia. Cameron ha scritto nuova musica, con il suo secondo album in uscita questo autunno, e ha terminato la produzione del thriller di vendetta Hot Year. David ha portato avanti la sua carriera da solista durante la pausa dei Måneskin dopo l’uscita del suo album di debutto Funny Little Fears nel 2025.

Il loro lavoro li mantiene anche strettamente connessi alle celebrity fashion and style trends. Cameron è diventata il volto della prima fragranza femminile di Diesel sotto Glenn Martens, mentre entrambi continuano ad apparire in importanti campagne moda e servizi editoriali. Con le loro carriere che si sviluppano di pari passo con la loro relazione, i due hanno molti motivi per restare nelle latest celebrity news oltre al loro matrimonio.



