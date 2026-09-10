Alba Rohrwacher è arrivata alla Mostra del Cinema di Venezia con un ruolo molto lontano dal solito glamour che circonda le grandi anteprime. In Un bon petit soldat, l’attrice italiana interpreta una dirigente senior delle risorse umane intrappolata in una cultura aziendale costruita su pressione, ipocrisia e paura.

Il film trasforma la politica d’ufficio in qualcosa di più oscuro, chiedendosi fino a che punto i dipendenti si spingeranno quando la lealtà verso un’azienda comincia a prevalere sulla decenza di base. Mentre le gossip news e gli celebrity updates si concentrano spesso su tappeti rossi e relazioni, questa apparizione veneziana ha messo la brutalità sul lavoro al centro della conversazione.

Una pentola a pressione aziendale

Rohrwacher interpreta Carla, una 43enne che è appena entrata in una grande compagnia assicurativa come responsabile delle risorse umane. Il suo lavoro impegnativo lascia poco spazio alla vita privata o al figlio, ma la vera crisi inizia quando scopre episodi di mobbing che comprendono abusi psicologici, insulti e una tossicità diffusa.

Il management non premia il suo istinto di intervenire. Al contrario, Carla viene spinta a proteggere l’azienda, mettendo in luce il divario tra i valori dichiarati e i comportamenti tollerati a porte chiuse. Questa tensione rende il film qualcosa di più di un’altra voce nel ciclo delle latest celebrity news.

Potere senza innocenza

Il regista Stéphane Brizé ha fatto della pressione sul lavoro un tema ricorrente, ma non vuole che questo film sia considerato semplicemente come un altro capitolo del suo lavoro precedente su lavoro e capitalismo. Il suo focus stavolta è su una donna che ha raggiunto una posizione di autorità pur operando ancora secondo regole plasmate da un sistema aggressivo e dominato dagli uomini.

Brizé sostiene che il problema è più ampio di una battaglia tra uomini e donne. Il suo bersaglio è una struttura aziendale che può spingere persone di entrambi i sessi verso crudeltà, autoconservazione e compromessi morali. Questo conferisce a Un bon petit soldat un taglio più affilato rispetto al trending gossip che circonda molte anteprime di festival.

Rohrwacher si butta a capofitto

Prepararsi per Carla ha richiesto più che imparare le battute. Rohrwacher ha studiato seriamente il francese, si è trasferita a Parigi e ha lavorato a stretto contatto con Brizé per analizzare la psicologia del personaggio.

La loro precedente collaborazione ha aiutato a instaurare fiducia, ma l’attrice ha descritto questo progetto come particolarmente totalizzante. Ha detto che i meccanismi del potere la spaventano, mentre l’arte può ancora resistere loro e trovare vie d’uscita inaspettate. Questi commenti offrono quel tipo di behind-the-scenes looks at events che rivelano più di una normale apparizione in anteprima.

Quando la satira incontra la realtà

Il film trova anche la commedia nel suo contesto cupo. Ridicoli esercizi di team building, vuoti messaggi aziendali e riunioni dominate da un CEO volubile trasformano la vita d’ufficio in qualcosa di riconoscibile e assurdo.

Brizé afferma che quei dettagli non sono stati semplicemente inventati. Ha parlato con lavoratori di quattro aziende e ha combinato le loro esperienze, utilizzando testimonianze reali per plasmare il mondo aziendale del film. Questo ancoraggio alla realtà potrebbe rendere la storia scomoda per gli spettatori che riconoscono comportamenti simili nei propri luoghi di lavoro.

Per il pubblico che segue le gossip news o le latest celebrity news da Venezia, l’interpretazione di Rohrwacher offre un titolo diverso. Piuttosto che lo scandalo per lo scandalo, Un bon petit soldat si chiede se lo scandalo più grande non sia il modo in cui i luoghi di lavoro moderni possono insegnare alle persone comuni ad accettare la crudeltà come professionalità.



