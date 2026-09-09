Penélope Cruz e Javier Bardem hanno dato a Venezia di che parlare questa settimana. Il loro nono film insieme, Bunker, ha portato una prima emozionante, look da red carpet incisivi e una storia costruita attorno ad amore, paura e isolamento.

L’interesse per la coppia si è rapidamente diffuso oltre il cinema, alimentando le latest celebrity news, i trending gossip e più ampi celebrity updates dal festival. Con moda, politica e un’ovazione in piedi molto lunga parte della conversazione, Bunker è diventato uno degli argomenti più discussi di Venezia.

Una grande accoglienza

Bunker ha debuttato alla Mostra del Cinema di Venezia l’8 settembre e ha ricevuto una risposta straordinaria dal pubblico. Le fonti differivano leggermente sulla durata dell’ovazione in piedi, con Deadline che conteggiava 16 minuti e 30 secondi e Variety che riportava circa 15,5 minuti, attestandola a circa 16 minuti complessivi.

Cruz è diventata visibilmente emozionata durante gli applausi, piangendo e baciando Bardem mentre la folla continuava a esultare. Variety ha riportato che ha anche pronunciato “Grazie” con le labbra ai fan, ha stretto la mano a uno spettatore e più tardi ha salutato persone fuori dal Palazzo del Cinema.

Il regista Florian Zeller ha incoraggiato i membri del cast, tra cui Paul Dano e Patrick Schwarzenegger, a farsi avanti individualmente. L’accoglienza ha spinto immediatamente il film nella copertura delle gossip news accanto ai resoconti più tradizionali del festival cinematografico.

Matrimonio sotto pressione

Bardem interpreta Miguel, un affermato architetto londinese che accetta un incarico prestigioso ma inquietante dal miliardario della tecnologia Andrew, interpretato da Dano. Il suo compito è progettare un bunker survivalista, una decisione che crea gradualmente tensione con sua moglie Sofia, interpretata da Cruz.

Dopo 17 anni di matrimonio, Sofia inizia a chiedersi se condividano ancora gli stessi valori. Schwarzenegger appare come lo scrittore americano Jeremy Gray, con il quale Sofia inizia a lavorare man mano che la relazione diventa più tesa.

Zeller ha scritto il film specificamente per Cruz e Bardem, descrivendo la coppia nella vita reale come il punto di partenza del progetto. Ha citato anche Eyes Wide Shut come ispirazione per sfumare la linea tra finzione e realtà.

Più di un thriller

La tecnologia e la ricchezza estrema sono al centro del messaggio più ampio del film. Cruz ha detto che la società rischia di perdere autentiche relazioni umane, mentre Bardem ha avvertito che avere meno legami significativi potrebbe rendere le persone più vulnerabili.

Zeller ha spiegato che il bunker stesso è diventato una metafora per i modi invisibili in cui le persone si isolano. Ciò che sembra offrire protezione può, in ultima analisi, diventare una prigione.

Questi temi hanno anche spinto il film oltre le ordinarie gossip news, dando agli ultimi celebrity updates un tono più serio. Cruz ha sostenuto che apparire in un film sulle preoccupazioni sociali contemporanee mentre ci si rifiuta di discutere di politica sembrerebbe contraddittorio.

Stile a Venezia

La coppia ha fatto impressione anche lontano dalla proiezione. Cruz ha indossato slingback Ferragamo con un abito nero, poi ha scelto sandali platform Jimmy Choo per il photocall e décolleté rosse ritenute essere Manolo Blahnik per la prima.

All’inizio del festival Bardem ha optato per un approccio più rilassato con sneakers Zegna, passando poi ai mocassini e infine a classiche scarpe stringate nere con il suo smoking. I loro look a contrasto hanno aggiunto un altro livello alle celebrity fashion and style trends in arrivo da Venezia.



