La Mostra del Cinema di Venezia 2026 è appena iniziata, ma il red carpet offre già moltissimi spunti di conversazione. Le star italiane mescolano il glamour della nuova stagione con pezzi tratti direttamente dalla storia della moda, trasformando il Lido in qualcosa di molto simile a una seconda passerella.

Per i fan che seguono gli aggiornamenti sulle celebrità e i gossip di tendenza, tre nomi di casa si sono imposti rapidamente tra i protagonisti della giornata inaugurale. Levante, Barbara Ronchi e Carolina Cavalli hanno affrontato Venezia ciascuna a modo suo, offrendo un’anteprima delle tendenze di moda e stile delle star che stanno plasmando il festival di quest’anno.

Levante fa rivivere l’Armani del 1995

Levante è arrivata a Venezia con in mente più della musica. La cantautrice è presente come attrice dopo essere entrata nel cast di Rider, diretto da Roan Johnson e Davide Pavanello, ma il suo look d’archivio di Giorgio Armani è diventato subito un altro argomento di discussione.

Risalente alla collezione Autunno/Inverno 1995, l’abito midi trasparente presenta maniche lunghe, collo alto e microperline ricamate a mano che formano motivi floreali sul tessuto scuro. Gioielli Cartier e décolleté nere in vernice hanno completato il look, scelto insieme allo stylist Lorenzo Oddo.

Oddo ha spiegato che l’upcycling lo interessa da tempo perché dona una nuova vita a pezzi straordinari della storia della moda. Vanity Fair ha anche indicato Levante come una delle più audaci della serata inaugurale, assegnando al suo look 7+.

Ronchi sceglie il velluto

Barbara Ronchi ha scelto una strada più contemporanea per il suo primo red carpet della cerimonia di apertura come membro della giuria Orizzonti. Louis Vuitton ha vestito l’attrice italiana con un lungo abito sottoveste in velluto nero rifinito con pizzo ricamato e leggero tulle in vita.

La stylist Vanessa Bozzacchi ha mantenuto il resto volutamente fresco, abbinando capelli dall’aspetto naturale e un trucco luminoso al tessuto scenografico. Una collana Crivelli ricoperta di diamanti bianchi e centrata da uno smeraldo taglio cuscino ha fornito il tocco di colore più deciso.

Il guardaroba della Ronchi è già andato oltre quella comparsa. Ha indossato Louis Vuitton per la conferenza stampa della giuria ed è apparsa in precedenza in Valentino, mentre per il giorno ha scelto Fay, Christian Louboutin e Persol. Quegli sguardi dietro le quinte agli eventi la rendono una da tenere d’occhio mentre Venezia prosegue.

Cavalli cerca nell’archivio

Carolina Cavalli ha attinto anche lei al passato di Giorgio Armani, sebbene non così indietro come Levante. A un anno dalla presentazione di Il rapimento di Arabella, la regista fa parte della giuria del Premio Venezia Luigi De Laurentiis per un’Opera Prima.

La sua scelta per la serata d’apertura proviene dalla collezione Primavera/Estate 2008 di Armani. Pizzo ricamato color champagne, minuscoli cristalli e una silhouette a colonna fluida hanno conferito all’abito d’archivio un carattere sensibilmente diverso rispetto al capo più scuro del 1995 di Levante.

In precedenza, per il photocall della giuria, la Cavalli ha indossato un’altra creazione Armani, questa volta optando per un tailleur pantalone ispirato al guardaroba maschile. Insieme, le tre donne dimostrano come le tendenze di moda e stile delle celebrità a Venezia possano muoversi tra moda d’archivio e sartoria moderna senza risultare ripetitive.

Con il festival in corso fino al 12 settembre, le ultime notizie sulle celebrità e i gossip di tendenza dal Lido sono solo all’inizio. Eppure Levante, Ronchi e Cavalli hanno già reso la moda italiana una parte importante della conversazione.



