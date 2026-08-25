La star americana dei reality TV Jenni “JWoww” Farley ha dato ai fan un altro motivo di cui parlare dopo aver celebrato il suo matrimonio per la seconda volta. Nota soprattutto per Jersey Shore di MTV, Farley ha scelto l’Italia per l’occasione, trasformando un viaggio in Europa in una celebrazione molto più personale.

Nuovi dettagli hanno poi reso l’evento un notevole pezzo di gossip news a settimane di distanza da quando è realmente accaduto. Tra i più recenti entertainment celebrity updates, la storia insolita spicca perché la coppia aveva già tenuto un matrimonio molto diverso meno di un mese prima.

Matrimonio in Italia

Farley, 41, e il wrestler professionista Zack Carpinello, 31, si sono scambiati nuovamente le promesse con vista sul Lago di Como il 20 luglio. La loro intima celebrazione è arrivata durante una luna di miele europea con più tappe ed è stata frequentata solo da pochi amici di lunga data.

L’Italia aveva anche un significato più profondo per la coppia, perché la famiglia di Carpinello proviene dal Paese. Farley ha spiegato che voleva un momento significativo con suo marito, mentre la lista degli invitati più ristretta ha contribuito a creare una celebrazione che sembrasse unicamente loro.

La coppia si è vestita anche in modo diverso per l’occasione. Farley indossava un abito senza spalline di Castle Couture con dettagli rossi, mentre Carpinello ha riutilizzato il completo nero di Bucco Couture del suo primo matrimonio e ha aggiunto una cravatta rossa con fazzoletto da taschino coordinato.

Carpinello è diventato un volto familiare accanto alle Reality TV stars grazie alle sue apparizioni in Jersey Shore: Family Vacation, ma ha anche costruito una sua carriera come wrestler professionista con il nome Zack Clayton. La sua relazione con Farley è iniziata nel 2019, e ha fatto la proposta in cima all’Empire State Building il giorno del suo compleanno nel 2021.

Perché sposarsi due volte

Il Lago di Como non ha segnato un secondo matrimonio legale. Farley e Carpinello si erano già sposati il 24 giugno al Madison Modern Social di Old Bridge, New Jersey.

Quella prima cerimonia è stata una sorpresa elaborata per circa 50 amici e parenti. Gli ospiti sono arrivati credendo di partecipare a una proiezione speciale del prossimo thriller di Farley, Nanny Cam, per poi scoprire che l’entertainment della serata era in realtà il matrimonio della coppia.

Il sindaco di Old Bridge, Rocco Impreveduto, ha officiato, mentre Farley ha percorso la navata sulle note di “Young and Beautiful” di Lana Del Rey. In seguito, gli ospiti sono entrati in un ricevimento ispirato a una fiaba moderna de La Bella e la Bestia con una vena romantica più cupa.

Hanno partecipato diverse facce note di Jersey Shore, tra cui Nicole “Snooki” Polizzi, Sammi “Sweetheart” Giancola e Deena Cortese Buckner. Erano presenti anche i figli di Farley, Meilani e Greyson.

Organizzare due celebrazioni ha permesso a gruppi diversi di condividere l’occasione. Il matrimonio nel New Jersey ha incluso i cari che non potevano viaggiare all’estero, mentre l’Italia ha dato ai neo sposi l’esperienza più raccolta che desideravano.

Le foto fanno parlare i fan

Settimane dopo la celebrazione sul Lago di Como, Farley l’ha riportata sotto i riflettori condividendo foto su Instagram. Il suo post ha offerto ai fan più behind-the-scenes looks at events di quella giornata intima e ha spiegato perché la coppia ha deciso di scambiarsi di nuovo le promesse.

Farley ha riassunto il loro pensiero dicendo che l’Italia li ha fatti desiderare di dire “Lo voglio” due volte. La spiegazione è diventata rapidamente parte del trending gossip attorno alle immagini appena pubblicate.

I follower si sono concentrati in gran parte sul suo look da sposa mentre le foto circolavano tra i recenti celebrity updates. Uno ha scherzato dicendo che Farley e Carpinello dovrebbero continuare a sposarsi ogni volta che viaggiano perché lei stava così bene da sposa, mentre un altro è parso confuso e ha chiesto se fosse il suo terzo matrimonio.



