Riccardo Scamarcio di solito tiene la sua vita privata lontano dalle telecamere, ma la sua ultima apparizione televisiva ha rappresentato una rara eccezione. L’attore italiano ha parlato apertamente della sua relazione con Benedetta Porcaroli e ha spiegato perché una delle loro recenti uscite pubbliche lo ha lasciato insolitamente a disagio.

I suoi commenti sono diventati rapidamente gossip news, offrendo ai fan uno sguardo più personale su una coppia che parla raramente della loro relazione. Oltre ai titoli, la conversazione si è spostata anche su famiglia, paternità e le persone che contano di più nella sua vita.

Nervosismo da red carpet

Ospite a Verissimo con Silvia Toffanin, a Scamarcio è stata mostrata una foto di lui accanto a Porcaroli alla Mostra del Cinema di Venezia e gli è stato chiesto di valutare il suo imbarazzo da uno a dieci. La sua risposta? Nove.

Il 46enne ha suggerito che l’attenzione che circonda tali apparizioni non gli viene naturale. Usando un paragone musicale, ha spiegato che preferisce “suonare dietro” e ha descritto la sua reazione come più legata alla modestia o alla riservatezza che alla timidezza in senso stretto.

Questa distinzione conta quando il social media gossip può facilmente trasformare un breve commento in qualcosa di più grande. Sebbene abbia riconosciuto di essere in parte timido, l’attore si è anche descritto come profondamente appassionato quando un altro lato della sua personalità prende il sopravvento.

La relazione resta privata

Scamarcio e Porcaroli hanno generalmente evitato di trasformare la loro storia in una copertura regolare di entertainment, nonostante stiano insieme da diversi anni. Il loro legame si è sviluppato attraverso il lavoro, con i due che si sono incontrati per la prima volta mentre giravano La scuola cattolica prima di condividere lo schermo in L’ombra del giorno.

Dunque cosa dice della loro relazione quando si va oltre il red carpet? Mantenendo le cose caratteristicamente semplici, l’attore ha rivelato che la Porcaroli dice che lui la fa ridere e lo trova divertente nonostante la sua vena pessimista.

Anche la loro apparizione a Venezia aveva un legame professionale. Oltre al lavoro cinematografico, la coppia ha prestato le proprie voci ai personaggi centrali nell’adattamento audio Audible Original di Dracula.

Emily si unisce al papà

Lontano dal trending gossip, la conversazione si è spostata anche su Emily, sua figlia della precedente relazione con Angharad Wood. Nata nel 2020, ha già familiarizzato con il mondo lavorativo del padre, viaggiando talvolta con lui sui set e accompagnandolo a eventi in cui riceve premi.

Un incontro memorabile ha persino presentato Emily a Johnny Depp, che suo padre ha scherzosamente descritto come Willy Wonka ricordando l’esperienza. I due attori hanno lavorato insieme in Modì, Tre giorni sull’ala della follia. Storie come queste offrono il tipo di behind-the-scenes looks at events che il pubblico sente raramente da qualcuno che mantiene gran parte della sua vita familiare privata.

Il loro legame funziona anche in entrambe le direzioni a livello emotivo. Quando suo padre ha bisogno di sostegno, a volte è Emily a confortarlo, spingendo l’attore ad affermare affettuosamente che le bambine hanno “qualcosa in più.”

Venezia porta successo

L’attenzione personale è arrivata durante un importante momento professionale, con la Mostra del Cinema di Venezia che ha assegnato a Scamarcio il premio Orizzonti come Miglior Attore. La sua interpretazione in I figli della scimmia di Tommaso Landucci si è aggiudicata l’onore all’83esima edizione del festival.

Sebbene l’ammissione imbarazzata sul red carpet faccia irresistibili gossip news, la sua spiegazione rivela perché le apparizioni pubbliche restano insolite per la coppia. Esibirsi per entertainment può venire naturale dopo una carriera d’attore di 25 anni, ma mettere una relazione privata sotto la stessa luce dei riflettori sembra essere tutta un’altra questione.



