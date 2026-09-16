Una cassetta dimenticata può conservare un momento familiare ordinario per decenni, ma per Silvia Salemi, una registrazione è diventata qualcosa di molto più grande. Da bambina, si è sentita parlare su un nastro nonostante avesse trascorso anni incapace di parlare.

La scoperta arrivò dopo che una perdita devastante aveva cambiato la sua famiglia e l’aveva lasciata quasi completamente in silenzio. Ora, la cantautrice italiana sta ripercorrendo come quella registrazione l’abbia aiutata a ritrovare la voce che avrebbe poi plasmato la sua carriera nell’entertainment.

La storia della cassetta

Salemi aveva cinque anni quando si imbatté in una vecchia registrazione su cassetta conservata nel cassetto di sua madre. Premere play riportò la voce di sua sorella maggiore Laura, che era morta anni prima a causa di una forma aggressiva di leucemia. Un’altra bambina si sentiva rispondere sul nastro. Quella voce, capì Salemi, era la sua.

Fino ad allora, era rimasta in silenzio dopo la morte di Laura, avvenuta quando Salemi aveva poco più di un anno. Sentire se stessa parlare le fece capire che prima era stata in grado di parlare. Determinata a dimostrare che quella vocina fosse davvero la sua, iniziò a sperimentare con i suoni in privato in una stanzetta. Le parole non seguirono subito.

Come Salemi ha ritrovato la sua voce

All’inizio, Salemi riusciva a produrre solo suoni semplici, ma quelli si trasformarono gradualmente in canzoni. Anche le parole parlate tornarono alla fine, portandola a descrivere un’inusuale inversione: ha imparato a cantare prima di imparare di nuovo a parlare.

Anni dopo, il canto sarebbe diventato la sua professione, dando all’episodio d’infanzia un collegamento inatteso con il suo futuro nell’music industry. Il suo racconto recente si distingue quindi dai consueti celebrity updates che circondano interpreti affermati.

Salemi non descrive ciò che è accaduto come una ferita semplicemente guarita. Invece, ritiene che alcune esperienze rimangano con le persone in modo permanente, anche se da esse possono emergere forza e lezioni.

Il lutto ha cambiato tutti

Laura aveva solo cinque anni quando morì dopo aver trascorso circa due anni difficili a convivere con la leucemia. Durante la malattia, a volte trattava una bambola come se fosse un’altra paziente, rimproverandola per avere la febbre, essere stanca o rifiutarsi di giocare.

Anche i loro genitori portavano un peso enorme. La madre di Salemi aveva 23 anni ed era incinta di lei mentre i medici avvertivano che Laura non sarebbe sopravvissuta.

La fede alla fine la aiutò a portare avanti la gravidanza nonostante inizialmente si chiedesse se potesse accogliere un’altra figlia mentre ne stava perdendo una. Salemi poi è cresciuta determinata a diventare una fonte di forza piuttosto che un’altra preoccupazione, assumendosi responsabilità domestiche da un’età insolitamente giovane.

Riflettendo sulla perdita

La maternità ha da allora cambiato la prospettiva di Salemi su ciò che i suoi genitori hanno sopportato. Dice che sua madre non ha davvero ritrovato il sorriso fino a quando non ha tenuto in braccio la sua prima nipote, circa 25 anni dopo la morte di Laura.

Gran parte di questa storia è rimasta fuori dalla conversazione sull’entertainment per decenni. Salemi alla fine l’ha esplorata pubblicamente nel suo libro autobiografico La voce nel cassetto, un titolo che fa riferimento diretto alla registrazione, e la storia è da allora diventata una produzione teatrale.

La sua più recente apparizione televisiva ha riportato la storia nelle latest celebrity news, molto lontana dai soliti social media gossip. Dietro la lunga carriera di Salemi nell’music industry si cela un legame profondamente personale tra perdita e musica: anni prima che il canto diventasse la sua professione, l’ha aiutata a ritrovare la strada verso le parole.



