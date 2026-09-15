Gli Oasis stanno tornando in tour, e la loro prossima tournée sta già diventando una grande storia di entertainment. Dopo la grande reunion del 2025, i fratelli Gallagher si preparano a suonare di nuovo in tutta Europa, negli Stati Uniti e nel Regno Unito.

Roma è una delle città che avranno due date, offrendo ai fan italiani un’altra occasione per vedere la band riunita. Al di là dei trending gossip su Liam e Noel, l’annuncio dimostra quanta attenzione ricevano ancora gli Oasis nell’music industry.

Gli Oasis arrivano a Roma

Gli Oasis suoneranno allo Stadio Olimpico di Roma il 29 e 30 luglio 2027. I concerti arrivano dopo le date a Monaco, Barcellona, Amsterdam e Parigi, prima che la band si diriga negli Stati Uniti.

Il pubblico aveva già ricevuto degli indizi prima dell’annuncio. Gli Oasis hanno condiviso sui social un video che mostrava Trastevere, mentre in seguito uno spettacolo di droni ha disegnato nel cielo sopra lo Stadio Olimpico il famoso logo della band. Quei segnali hanno rapidamente generato molto social media gossip su un possibile ritorno in Italia.

Biglietti per gli Oasis

L’acquisto dei biglietti per i concerti di Roma funzionerà in modo un po’ diverso. I fan devono prima registrarsi online entro il 17 settembre alle 17:00 CEST, e poi alcune persone saranno selezionate casualmente per ricevere un codice personale per la vendita dei biglietti.

Iscriversi non garantisce di ricevere un codice o ottenere un biglietto. Il nuovo approccio arriva dopo le lunghe attese online e i problemi affrontati dai fan nel tentativo di acquistare i biglietti per i concerti della reunion del 2025.

Offre inoltre ai fan uno degli behind-the-scenes looks at events più interessanti legati alla tournée. Invece di aprire le vendite dei biglietti a tutti contemporaneamente, gli Oasis stanno provando un modo diverso per gestire la domanda prevista.

Il tour comprende 38 concerti

Oasis Live 27 include 38 concerti tra maggio e settembre. Il tour inizia a Glasgow il 21 maggio, dove la band suonerà per cinque serate al Celtic Park prima di dirigersi a Manchester per 11 date all’Etihad Stadium.

A luglio arrivano i concerti europei, comprese le due serate a Roma. Ad agosto gli Oasis andranno a Boston e Las Vegas, mentre settembre prevede due concerti allo Slane Castle in Irlanda.

Quattro concerti a Knebworth chiuderanno il tour. Tornare lì sarà particolarmente speciale perché gli Oasis suonarono due enormi concerti a Knebworth nel 1996.

Le dimensioni del tour lo rendono un altro grande evento di entertainment. Mostra anche quanto fortemente gli Oasis continuino ad attirare fan a tre decenni da quando sono diventati uno dei nomi più grandi dell’music industry.

La reunion continua

Liam e Noel Gallagher si sono riuniti per il tour del 2025 dopo anni di separazione successivi allo scioglimento degli Oasis nel 2009. Il loro ritorno ha riportato i fratelli sul palco insieme e ha rapidamente sollevato domande su quanto a lungo potrà continuare la reunion.

Ora i fan hanno la loro risposta per almeno un altro anno. Roma avrà due serate estive con gli Oasis, mentre il resto del tour mondiale offre ai fratelli Gallagher un’altra occasione per dimostrare che il loro ritorno è ben lontano dall’essere finito.



