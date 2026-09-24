Raffaella Griggi ha trascorso anni a riportare dal campo, ma il suo ultimo incarico la porta dall’altra parte della telecamera. La giornalista italiana ha preso le redini di Chi l’ha visto?, sostituendo Federica Sciarelli dopo 22 anni alla guida del longevo programma di Rai 3.

La sua promozione porta un volto familiare in studio in un momento in cui il pubblico si sta abituando a uno dei cambiamenti più grandi dello show degli ultimi decenni. Lontano dal trending gossip e dalle latest celebrity news, Griggi ha costruito gran parte della sua carriera intorno a scomparse, indagini e difficili crime stories.

Un nuovo ruolo

Griggi ha debuttato come conduttrice il 23 settembre, dopo aver lavorato a Chi l’ha visto? dal 2017. In precedenza ha viaggiato in tutta Italia come inviata, raccontando persone scomparse e casi complessi che talvolta sfociavano in indagini giudiziarie.

La partenza della Sciarelli ha creato un’importante vacanza dopo oltre due decenni, ma la Rai alla fine ha promosso dall’interno. Griggi ha detto che Sciarelli era contenta che la sua successora provenisse dalla squadra esistente, descrivendo il loro rapporto come molto buono.

Nonostante la frequente copertura di crime stories, Griggi ha sottolineato che Chi l’ha visto? non è semplicemente un programma di cronaca. Le persone scomparse, gli appelli delle famiglie e l’aiuto dei telespettatori restano al suo cuore.

Anni sulla strada

Nata a Genova nel 1973, Griggi ha iniziato nella carta stampata prima di lavorare con le emittenti locali Telenord e Primocanale. Ha seguito anche il turbolento G8 del 2001 a Genova, per poi approdare alla televisione nazionale.

La sua carriera ha poi incluso Sky TG24, Il Messaggero, TgLa7, Mediaset, La vita in diretta e Unomattina. Quei lavori l’hanno portata a contatto con i current events, i procedimenti giudiziari e le grandi storie invece di tenerla stabilmente dietro una scrivania in studio.

Il lavoro a Chi l’ha visto? ha proseguito su quella linea. Tra i casi che ha seguito ci sono stati l’omicidio di Giulia Cecchettin e la scomparsa di Tatiana Tramacere, mentre ha anche intervistato Salvatore Parolisi dopo la sua uscita dal carcere.

Una vita oltre il giornalismo

Molto prima di occuparsi di current events, Griggi è stata una pallavolista agonista. Ha capitanato una squadra genovese in Serie B e rimane un’appassionata sciatrice e tifosa della Sampdoria. La sua vita personale oggi si snoda tra diverse città italiane. Griggi ha un compagno di lunga data che vive a Bari, mentre sua madre resta una presenza importante dopo la recente scomparsa del padre.

La notizia del ruolo di conduttrice è arrivata in quel periodo difficile. Griggi ha ricordato di aver ricevuto una valanga di messaggi sulla sua nomina poco dopo la perdita del padre, trasformando un momento già emotivo in uno di inaspettato cambiamento professionale.

Esperienza dall’interno

Prendere la poltrona principale non significa abbandonare l’impostazione consolidata del programma. Il formato continua a unire appelli, indagini, interviste e behind-the-scenes looks at events legati a casi che hanno attirato l’attenzione pubblica.

Griggi porta anche una conoscenza diretta del lavoro con le famiglie e del seguire le indagini sul posto. Quell’esperienza ora entra in studio mentre Chi l’ha visto? inizia la sua prima stagione senza Sciarelli da oltre due decenni. Per gli spettatori, il volto al centro è cambiato, ma chi subentra conosce già il programma dall’interno.



