La comunità italiana dello entertainment è in lutto per una donna la cui influenza si è estesa ben oltre la celebrata carriera culinaria del marito. Nota per aver mantenuto una vita privata, Silvia Bernardocchi ha avuto un ruolo importante sia nella sua famiglia sia nell’attività di ristorazione che ha contribuito a sviluppare. La sua battaglia personale contro una rara malattia l’ha portata infine a diventare un’attivista per i pazienti che affrontano diagnosi simili. La sua morte è ora entrata nelle latest celebrity news, richiamando l’attenzione sul lavoro che lascia in eredità.

Una vita dietro le quinte

Silvia Bernardocchi, moglie dello chef tre stelle Michelin Giancarlo Perbellini, è morta il 30 settembre 2026, all’età di 57 anni, dopo una battaglia di due anni contro il colangiocarcinoma, un raro tumore che colpisce le vie biliari. Commercialista di professione, Bernardocchi gestiva il lato finanziario del gruppo di ristorazione Perbellini e sosteneva le principali decisioni aziendali del marito. Insieme, la coppia ha cresciuto tre figli, due maschi e una femmina, che hanno intrapreso carriere al di fuori della professione culinaria del padre.

Mentre gli celebrity updates e i behind-the-scenes looks at events spesso si concentrano su personalità in vista, Bernardocchi è rimasta per lo più lontana dai riflettori. Il suo contributo è stato riconosciuto pubblicamente nel novembre 2024, quando Casa Perbellini 12 Apostoli a Verona ha ottenuto la terza stella Michelin. Durante la cerimonia, Perbellini ha dedicato il prestigioso traguardo alla moglie, ringraziandola per il suo sostegno incrollabile. Ha inoltre intitolato a lei uno dei menu degustazione del ristorante, chiamandolo Io e Silvia (Io e Silvia).

Affrontare una rara diagnosi di cancro

Bernardocchi scoprì di avere il colangiocarcinoma nel 2024, più o meno nello stesso periodo in cui il marito ricevette il riconoscimento Michelin. Dopo gli esami iniziali a Verona, si è recata a Padova per cure specialistiche. I medici hanno poi eseguito un complesso intervento di 12 ore, rimuovendo circa il 60% del suo fegato.

Nonostante le difficili circostanze, ha continuato a sostenere la famiglia e gli impegni professionali. Parlando pubblicamente nel dicembre 2025, Bernardocchi descrisse la malattia come una montagna estremamente ripida che lei e il marito avrebbero scalato insieme. La sua esperienza ha inoltre messo in luce le difficoltà che i pazienti affrontano nel cercare informazioni affidabili su tumori rari.

Trasformare il dolore in uno scopo

Al di là dei consueti celebrity updates, la storia di Bernardocchi si è collegata a più ampie current events riguardanti la sensibilizzazione sul cancro e la ricerca medica. Lo scorso anno è diventata vicepresidente della Fondazione Colangiocarcinoma ETS, istituita a Padova su iniziativa del chirurgo Enrico Gringeri e della manager Giorgia Scognamiglio.

L’organizzazione sostiene la ricerca scientifica e aiuta i pazienti a orientarsi tra i centri di cura specialistici e le sfide pratiche, compresi i viaggi e gli alloggi. Avendo constatato in prima persona tali difficoltà, Bernardocchi riteneva che informazioni tempestive potessero migliorare in modo significativo l’esperienza dei pazienti. Il gruppo di ristorazione del marito ha inoltre organizzato iniziative benefiche, destinando i proventi alle attività della fondazione.

La ricerca continua in sua memoria

Dopo la morte di Bernardocchi, la presidente della fondazione Giorgia Scognamiglio ha confermato che Perbellini aveva informato l’organizzazione della scomparsa della moglie intorno alle 8:30 del mattino. Per onorare il suo contributo, la fondazione ha annunciato la creazione del fondo Silvia Bernardocchi per la ricerca. Tutto il denaro raccolto sosterrà la ricerca scientifica sul colangiocarcinoma e su altre malattie delle vie biliari.

Mentre le current events legate allo entertainment italiano spesso si concentrano su apparizioni pubbliche e controversie personali, l’eredità di Bernardocchi riflette un contributo diverso. La sua storia si chiude con un impegno duraturo a migliorare la consapevolezza, sostenere le famiglie colpite e aiutare altri pazienti ad accedere alle cure specialistiche di cui hanno bisogno.



