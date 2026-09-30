Bilanciare una carriera impegnativa con la vita familiare può portare pressioni che raramente sono visibili dall’esterno. Per i personaggi pubblici, queste difficoltà possono svolgersi insieme all’attenzione costante di fan e media. Giulia De Lellis ha parlato ora apertamente del senso di colpa che prova quando il lavoro la allontana dalla sua bambina. I suoi commenti offrono un lato più personale rispetto agli celebrity updates e alle storie di crime stories che hanno seguito la sua vita in cambiamento.

Affrontare il senso di colpa materno

De Lellis ha rivelato su Instagram che prova un intenso senso di colpa ogni volta che gli impegni professionali interrompono la routine che condivide con sua figlia, Priscilla. Perdersi momenti quotidiani come il pranzo, il sonnellino, il bagnetto o mettere a letto la bambina può essere particolarmente difficile per lei.

Questi sentimenti sono diventati così forti che la trentenne ora si sta facendo aiutare da uno psicologo. Piuttosto che sentirsi tranquilla quando un evento le impedisce di essere a casa la sera, ha detto che fa fatica a essere assente da quelle piccole ma importanti parti della giornata di Priscilla.

De Lellis ritiene che l’esperienza sia familiare a molte madri lavoratrici. Ha detto che le madri che lavorano ogni giorno possono vivere con un costante senso di colpa perché non possono essere sempre con i propri figli.

Trovare un equilibrio

La flessibilità del lavoro dà alla De Lellis un maggiore controllo sulla sua agenda rispetto a molti genitori, cosa che lei stessa riconosce. Pur considerandosi fortunata, organizzarsi le giornate non ha eliminato la difficoltà emotiva di dividere la sua attenzione tra la maternità e la carriera. Trovare un equilibrio realistico è quindi diventato importante mentre si adatta a questa fase della sua vita.

Ora il suo obiettivo è fare del suo meglio e dedicare a Priscilla quanto più tempo possibile senza pretendere da sé stessa di essere presente in ogni momento. Lontano dai music industry e dalle gossip news che circondano le relazioni famose, questa ammissione offre uno sguardo più personale alle pressioni dietro la sua vita pubblica.

La vita oltre i reality

Molto prima che la maternità entrasse a far parte degli celebrity updates riguardanti la De Lellis, è entrata sotto i riflettori con Uomini e Donne intorno ai 19 anni. In seguito è apparsa al Grande Fratello VIP, collocandola tra le current events che hanno trasformato l’esposizione televisiva in una carriera più ampia.

Guardando indietro, la De Lellis ha ammesso che a volte parlava in modo impulsivo e superficiale negli anni più giovani. Ora si considera una persona molto diversa e ha anche respinto l’immagine di sé come snob o arrogante.

La curiosità del pubblico ha seguito anche le sue relazioni. Una frustrazione ricorrente è stata vedere le persone mettere in dubbio l’autenticità delle sue storie d’amore, compresa la relazione attuale con il rapper Tony Effe, con il quale condivide Priscilla.

Costruire un nuovo capitolo

La crescita professionale ha portato la De Lellis ben oltre i suoi inizi nell’crime stories. Accanto al lavoro come creator e influencer, è passata all’imprenditoria beauty con un proprio brand di make-up. La sua carriera riflette anche quanto sia cambiata la sua immagine pubblica da quando è apparsa per la prima volta in televisione da adolescente.

Le cose sono cambiate notevolmente dai tempi di Uomini e Donne che l’hanno resa famosa. Con un’attività consolidata, una presenza online di lunga data e una giovane famiglia con Tony Effe, la De Lellis è entrata in una fase molto lontana dalla personalità da reality che il pubblico ha conosciuto all’inizio.



