Durante le festività natalizie su Rete 55, all’interno del programma condotto da Fabio Taormina, è andato in onda un momento televisivo di rara intensità: una delle ultime interviste video di Emilio Fede, realizzata nello spin-off di Punti di Vista – Parole di Fede.

Nel video, Emilio Fede non parla da ex direttore né da commentatore dell’attualità, ma da uomo e da giornalista che consegna un messaggio finale alla categoria. Un ringraziamento sentito, diretto, rivolto a tutti coloro che continuano a raccontare la realtà anche a costo della propria sicurezza, ribadendo un concetto per lui centrale: “L’informazione è sacra, e il sacrificio dei giornalisti non è mai inutile”.

L’intervista è stata realizzata da Kevin Dellino, giornalista e autore televisivo, che negli anni ha condiviso con Emilio Fede un percorso professionale e umano culminato proprio in Punti di Vista. Un rapporto che Fanpage, in un articolo firmato da Gennaro Marco Duello, ha definito come il passaggio ideale di testimone, indicando Dellino come “l’ultimo erede professionale di Emilio Fede”.

Emilio Fede, nato nel 1931, è stato una delle figure più riconoscibili del giornalismo televisivo italiano. Dalla Rai alle reti Mediaset, ha segnato decenni di informazione, diventando per molti un punto di riferimento nel racconto degli eventi nazionali e internazionali. Amato e discusso, ha sempre rivendicato una visione del giornalismo come missione civile, prima ancora che professione.

Il video trasmesso a Natale su Rete 55 assume oggi il valore di un testamento morale: non una lezione, ma un ringraziamento. Non una celebrazione personale, ma un atto di rispetto verso chi continua a credere nella forza delle parole, dei fatti e della responsabilità di raccontarli.