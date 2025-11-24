Wanda Fisher scambiata per Ivana Spagna dai giornalisti: scoppia la bufera social tra le cantanti

Wanda Fisher scambiata per Ivana Spagna dai giornalisti dell’agenzia stampa nazionale ANSA e del TG5: scoppia la bufera social tra le cantanti con tanto di attacchi al vetriolo. L’ANSA, nel pubblicare gli scatti dal Piccolo Teatro di Milano, ha infatti confuso Ivana Spagna con Wanda Fisher. Una svista che, invece di restare un inciampo marginale, si è trasformata in una miccia pronta a esplodere. Non è la prima volta che le due cantanti si sfidano a colpi di attacchi social e querele, e ne siamo certi non sarà neanche l’ultima.

Ivana Spagna ha commentato la foto dell’ANSA sotto al post social: «Avrei tanto voluto salutare Ornella, ma non posso… e tengo a dire che quella signora non sono io!».

Wanda Fisher scambiata per Ivana Spagna al tg5… @GiusCandela pic.twitter.com/6VAgU5ECKt — Pedro (@ilpietrone) November 23, 2025

Parole che non passano inosservate a Wanda Fisher, che replica piccata: «Sempre gentile, signora Ivana. Le ricordo che il suo cambio look, così simile al mio, non ha certo aiutato la sua carriera. Io non sono una “signora”, sono una collega. L’ho amata come una sorella, mi sbagliavo».

Wanda Fisher per IGOSSIP.IT: Ph Marco Piraccini

WANDA FISHER SI RACCONTA A IGOSSIP.IT: INTERVISTA ALLA CANTANTE FAVOLOSA



Poi l’ex reginetta di Pomeriggio 5 Wanda Fisher affonda il colpo: «Mi chiami pure signora, perché lo sono. E non posso più sopportare di essere scambiata per chiunque, come una figurina doppia». E ancora: «Drizziamo le antenne, spalanchiamo gli occhi. Riparte la telenovela Spagna/Fisher, tra sosia involontarie e identità scivolose. Una storia così assurda che verrebbe da ridere, se non facesse sospirare».