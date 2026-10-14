I tributi continuano ad arrivare per l’attore di Breaking Bad RJ Mitte, due giorni dopo la sua morte a 34 anni. Bryan Cranston ha condiviso un messaggio emozionante sul suo ex figlio sullo schermo, rivelando che di recente avevano parlato di incontrarsi per pranzo.

Anche i colleghi del cast Aaron Paul e Dean Norris hanno espresso il loro dolore, ricordando la gentilezza e la dedizione dell’attore. Le loro reazioni hanno attirato l’attenzione nel settore entertainment e nel social media gossip** notizie, portando un rinnovato interesse per la carriera di Mitte e la sua attività di sensibilizzazione sulla disabilità.

Cranston ricorda la loro ultima conversazione

Cranston, che interpretava Walter White, il padre del personaggio di Mitte, Walter White Jr., in Breaking Bad, ha espresso il suo dolore con un toccante post su Instagram. L’attore settantenne ha ricordato di aver incontrato Mitte quando aveva appena 14 anni e di averlo visto crescere fino a diventare un interprete di talento.

Il loro rapporto è proseguito molto dopo la fine della serie nel 2013. Cranston ha rivelato che si erano scambiati messaggi alcune settimane prima per organizzare un pranzo, anche se l’incontro non è mai avvenuto.

Riflettendo sui loro piani rimasti in sospeso, si è chiesto se vedere Mitte avrebbe potuto fare qualche differenza. Il suo tributo si è concluso con le parole, “Mi mancherai, figliolo.” Cranston ha anche elogiato la determinazione di Mitte nel convivere con la paralisi cerebrale e ha incoraggiato chiunque stia vivendo pensieri suicidi a cercare supporto professionale.

Gli altri membri del cast condividono i ricordi

Altre star di Breaking Bad si sono unite al numero crescente di celebrity updates riguardo alla scomparsa di Mitte. Aaron Paul, che ha interpretato Jesse Pinkman, si è detto col cuore spezzato e ha ricordato ai lettori che sono amati e non sono soli.

Dean Norris, noto per il ruolo di Hank Schrader, ha ricordato di essersi preso cura di Mitte quando era più giovane. Ha ricordato il suo ex collega come una persona gentile che mancherà moltissimo.

Giancarlo Esposito ha anche condiviso un tributo, celebrando la generosità, l’amicizia e l’impegno di Mitte nell’aiutare gli altri. I loro messaggi hanno attirato l’attenzione sulle piattaforme di gossip news, anche se le reazioni riflettono un dolore personale piuttosto che il trending gossip spesso associato alle celebrità di Hollywood.

Che cosa è successo davvero

Mitte è morto il 12 ottobre 2026 a Brownsville, Texas. I suoi rappresentanti hanno confermato che è morto per suicidio. Le autorità hanno continuato a indagare sulle circostanze della sua morte.

Poco prima della sua scomparsa, Mitte si è riunito con il collega di Breaking Bad Luis Moncada nel New Mexico. Quella apparizione è stata tra le sue ultime uscite pubbliche. La sua morte ha inoltre generato un’ampia discussione tra le pubblicazioni di entertainment e i siti di gossip news in Italia.

Ricordando la sua carriera e il suo impegno

Mitte è apparso in 56 episodi di Breaking Bad, che ha debuttato in Italia su AXN nel 2008 prima di arrivare su Rai 4 e Netflix. Il doppiatore italiano Fabrizio De Flaviis ha doppiato il personaggio di Mitte. Tra gli altri crediti di recitazione di Mitte figurano Switched at Birth, The Recall e The Guardians of Justice. Ha ricevuto anche un riconoscimento dalla Screen Actors Guild per il suo lavoro.

Oltre all’entertainment, Mitte ha promosso la rappresentazione della disabilità attraverso United Cerebral Palsy, Shriners Children’s e la sua fondazione benefica. Di recente aveva promosso Talking to Strangers, con diversi altri progetti in sviluppo. L’attore americano lascia la sua fidanzata, Kennedy Suarez, con la quale si è fidanzato nel 2025.



