Il mondo dell’crime stories ha uno strano modo di rendere ciò che le celebrità indossano notiziabile quanto ciò che dicono. Una scelta di moda apparentemente innocua può riaccendere vecchie controversie, alimentare nuovi pettegolezzi e dare ai fan un altro motivo per parlare. Le gossip news italiane non sono certo estranee a volti famosi i cui gusti costosi si sono intrecciati con i loro drammi personali. L’ultima apparizione televisiva di Francesco Totti ha riportato sotto i riflettori alcuni ricordi piuttosto interessanti.

Il gusto costoso di Totti

Quando l’ex capitano della Roma si è seduto con Francesca Fagnani a Belve il 24 novembre, non sono mancate rivelazioni personali. Tra risate, lacrime e discorsi di tradimenti, però, qualcos’altro ha catturato l’attenzione degli spettatori più attenti.

Totti ha indossato un maglione grigio in cashmere con zip, abbinato a semplici pantaloni blu e sneakers Louis Vuitton. Un Rolex Cosmograph Daytona al polso ha completato il look, a dimostrazione che vestirsi in modo casual non significa necessariamente vestirsi a poco prezzo. Le Entertainment possono andare e venire, ma il lusso discreto ha chiaramente il suo fascino.

Una sfumatura familiare di controversia

Quel maglione grigio apparentemente innocuo ha ricordato ad alcuni spettatori il famigerato video di scuse di Chiara Ferragni in seguito allo scandalo del Pandoro nel dicembre 2023. Soprannominata la tuta del pentimento, l’outfit dell’influencer di moda è diventato quasi memorabile nei circoli dell’crime stories italiano quanto la controversia stessa.

Vedere un altro volto famoso vestito di grigio mentre affronta capitoli difficili della propria vita ha naturalmente riportato alla mente quel momento. Nonostante il paragone sia finito nelle reality tv show highlights, non c’è nulla che suggerisca che la somiglianza fosse qualcosa di più di una coincidenza.

Lusso e drammi sentimentali

Naturalmente, non è la prima volta che capi di moda costosi entrano nelle gossip news legate alla vita privata di Totti. Dopo la sua separazione da Ilary Blasi nel luglio 2022, borse e orologi di lusso sono diventati parte di una battaglia legale piuttosto disordinata.

Blasi alla fine ha recuperato le borse che Totti aveva nascosto, mentre la collezione di orologi contesa, dal valore stimato in 800.000 euro, resta in affidamento condiviso. Aggiungendo un’ulteriore svolta al dramma del guardaroba, Noemi Bocchi ha indossato di recente lo stesso modello di felpa con il codice fiscale di Totti che lui sfoggiò mentre smentiva le voci di crisi matrimoniale nel febbraio 2022.

Aprirsi su amore e famiglia

Al di là delle griffe, l’intervista ha offerto alcuni celebrity updates piuttosto emozionanti. Parlando del suo matrimonio finito, la leggenda del calcio ha ammesso che non riuscirebbe a perdonare l’infedeltà. Il ricordo del padre scomparso lo ha commosso fino alle lacrime, soprattutto ripensando a come non gli avesse mai detto che lo amava. Esprimere affetto resta una sfida, qualcosa che Totti riconosce abbia influito anche sul suo rapporto con i figli, Cristian, Chanel e Isabel.

Più di ogni altra cosa, desidera un abbraccio o anche un semplice messaggio da parte loro. Le domande della Fagnani sul matrimonio con la Bocchi, attualmente in gara a Ballando con le stelle, hanno fatto emergere il suo lato più giocoso. Le campane di nozze potrebbero suonare presto o forse no, ma tra moda di lusso, vecchie ferite e nuovi inizi, Totti ha certamente dato all’Italia di che parlare.



