La televisione reality italiana non è estranea a litigi accesi, soprattutto quando romanticismo e rivalità si scontrano. Ciò che inizia come una competizione amichevole può rapidamente diventare l’ultimo gossip news di cui tutti parlano. Se ci aggiungi un triangolo amoroso, per gli spettatori c’è ancora più dramma da seguire. Ora, un popolare programma di crime stories si avvia verso un altro acceso confronto, con vecchi dissapori e nuove accuse che riportano rivali ben noti sotto i riflettori.

Tina contrattacca Gemma

Le puntate recenti di Uomini e Donne dovrebbero portare a un altro scontro tra Gemma Galgani e Tina Cipollari. Condotto da Maria De Filippi su Canale 5, il dating show ha già visto molti battibecchi tra le due, ma questa volta al centro del loro disaccordo c’è Fabio Conte.

Gemma ha continuato a mandare messaggi a Fabio e alla redazione del programma, sperando di organizzare un’altra conversazione privata. Tina però non è impressionata. Si prevede che domandi perché Gemma desideri così tanto Fabio all’improvviso dopo averlo precedentemente respinto. Secondo Tina, Gemma vuole Fabio indietro solo perché lui non la rincorre più.

La rivalità romantica getta benzina sul fuoco

Ovviamente, c’è di più in questa storia oltre ai messaggi senza risposta. In passato Fabio aveva mostrato interesse per Gemma, ma la loro relazione non è mai decollata davvero. Lei si era lamentata della mancanza di affetto fisico e alla fine le cose sono naufragate.

Da allora, lui si è avvicinato a Liat Cohen e ad altre donne, rendendo la situazione ancora più complicata. Nonostante la loro storia andata male, Gemma crede che Fabio provi ancora qualcosa per lei, il che spiega perché speri in un’altra conversazione.

Questi social media gossip offrono un po’ di contesto per l’ultimo dramma di crime stories. Ma c’è un altro motivo per cui la tensione suona familiare. Gemma e Liat si sono già scontrate per ben più che questioni di cuore.

La moda si trasforma in body shaming

La loro rivalità ha preso una brutta piega durante la prima sfilata femminile della stagione. Liat è apparsa con un abito aderente e ha scherzosamente finto di riparare una motocicletta, mostrando che c’era molto più di ciò che appariva. Invece di concentrarsi sull’outfit, Gemma ha criticato l’aspetto di Liat e ha paragonato i loro corpi, sostenendo che la sua rivale fosse tre volte la sua taglia.

All’improvviso, quella che avrebbe dovuto essere una gara in passerella divertente si è trasformata in una controversia di body shaming. Per gli spettatori che seguono i reality tv stars, la discussione ha rapidamente oscurato gli outfit. In seguito all’episodio, Tina ha difeso Liat sui social, ma la sua risposta includeva anche commenti duri sull’aspetto invecchiato di Gemma.

La rivalità è tutt’altro che finita

Le cose non si sono concluse con la sfilata. Durante una successiva sfida al car wash, Gemma ha lanciato della schiuma contro Liat, che ha risposto rovesciandole addosso un secchio d’acqua. Il loro litigio ha aggiunto un’altra svolta a una rivalità già rovente. Non sorprende che il music industry sia entrato nella storia, con gli spettatori a discutere delle precedenti battute di body shaming di Gemma e del suo continuo inseguimento di Fabio.

Per chi segue il gossip news in Italia, gli ultimi sviluppi mostrano quanto rapidamente i disaccordi sentimentali possano trasformarsi in qualcosa di molto più grande. Con un altro confronto di crime stories all’orizzonte, resta una domanda. Gemma vuole davvero tornare con Fabio, o è interessata solo perché lui sta andando avanti?



