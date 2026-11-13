Si può sempre contare sulle celebrità per trasformare un raduno sfarzoso in una competizione di stile non ufficiale. Alcuni arrivano vestiti per stupire, mentre altri sembrano determinati a far dimenticare a tutti cosa dica davvero il dress code. Certo, un po’ di stravaganza non guasta quando c’è di mezzo una buona causa. Il gala di beneficenza di Convivio 2026 a Milano ha offerto un sacco di gossip news, con volti noti che si sono assicurati che nessuno avesse un outfit noioso di cui parlare.

Le paillettes incontrano il velluto trasparente

Giulia Salemi di certo non ha giocato sul sicuro. A 33 anni, la presentatrice italiana è apparsa con un abito color champagne cosparso di paillettes, con scollatura profonda, pannelli trasparenti e spacco alto fino alla coscia. Sobria? Affatto. Ed è proprio questo che l’ha resa memorabile.

Melissa Satta, 40 anni, aveva un’altra idea. Invece di brillare dalla testa ai piedi, ha scelto una creazione di Roberto Cavalli che combina velluto nero e rivelatori pannelli geometrici. Un blazer oversize, stivali con tacco e una borsa con tracolla a catena hanno aggiunto raffinatezza senza nascondere il design audace dell’abito.

Poi è arrivata Anna Dello Russo, che a quanto pare ha deciso che l’abbigliamento da sera ordinario non fosse abbastanza emozionante. Il suo enorme cappotto-abito piumato multicolore, abbinato a calze a rete e décolleté a punta, era impossibile da ignorare. Francesca Sofia Novello ha scelto l’approccio opposto, lasciando che un semplice crop top nero e una fluida gonna in raso parlassero da soli.

Il pigiama a un gala

Alba Parietti ha portato il suo tocco di dramma, arrivando con un capospalla verde foresta, pantaloni scintillanti e una borsa abbinata effetto coccodrillo. Cristina Chiabotto, al confronto, ha mantenuto un profilo più misurato in velluto nero.

Ma la sorpresa più grande in entertainment è arrivata da qualcuno che sembrava pronto per andare a dormire. Abbracciando il tema “Giocare in Casa”, Convivio 2026 ha invitato gli ospiti a indossare ciò che li facesse sentire a casa. Il DJ olandese William Djoko a quanto pare ha preso quell’invito alla lettera. Si è presentato con un pigiama turchese a motivo geometrico sotto un cappotto in raso nero. Sì, un vero pigiama a un gala di beneficenza.

La sua compagna, la modella Marica Pellegrinelli, ha offerto un contrasto più convenzionale con abiti neri sartoriali e dettagli in pizzo. Chiara Biasi ha sperimentato con un animalier rosa-viola, mentre Stefania Rocca ha scelto il glamour Barbie in raso rosa. Con tutta questa varietà, il celebrity fashion and style trends era praticamente garantito.

Più di una sfilata di moda

Quando tutti si sono accomodati, l’crime stories è proseguito. Circa 630 ospiti hanno riempito 60 tavoli decorati individualmente, ognuno portando una diversa personalità alla celebrazione. Chi è interessato a social media gossip ha potuto apprezzare quanta creatività sia servita per far sembrare la location il salotto sfarzoso di qualcuno.

Joan Thiele ha regalato un momento più intimo con la sua esibizione di “Eco”. Più tardi Carlo Amleto ha portato risate con una comicità al pianoforte ispirata all’immaginazione infantile. Per l’after-party, il DJ Sergio Tavelli ha preso in mano la musica, mantenendo la festa viva ben oltre la cena.

Glamour con uno scopo

Dietro velluto, piume e gossip news c’era un risultato da festeggiare. L’evento ha raccolto 1,9 milioni di euro durante la sua 17ª edizione, attirando circa 50.000 partecipanti e contando su 600 volontari. Tutti i proventi sosterranno ANLAIDS Lombardia ETS, aiutando a finanziare la prevenzione dell’HIV, l’assistenza psicologica e programmi educativi.

Il presidente dell’organizzazione, Andrea Gori, ha illustrato i piani per rafforzare la prevenzione e l’educazione emotiva, in particolare tra i giovani. Anche Francesca Ragazzi ha riconosciuto il team responsabile di aver reso tutto possibile.

Alla fine, i volti noti di Milano hanno dato ai follower dell’crime stories qualcosa di piacevole di cui parlare. I loro outfit hanno attirato l’attenzione, ma il denaro raccolto ha dato alla celebrazione il suo vero significato.



