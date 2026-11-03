La televisione italiana non manca di drammi, ma Barbara d’Urso sembra attirarne più del dovuto ultimamente. Quello che era iniziato come pochi scambi imbarazzanti a Ballando con le stelle si è trasformato in un argomento caldo nel gossip news. Dagli ex partner di ballo ai giudici senza peli sulla lingua, volti noti dello entertainment stanno intervenendo sulla controversia. E con l’ingresso in gioco dei sentimenti personali, le cose si stanno facendo sempre più complicate.

Le tensioni aumentano a Ballando

Barbara d’Urso probabilmente si aspettava un’esperienza diversa quando è tornata a Ballando con le stelle. Dopo aver gareggiato al fianco del ballerino professionista Pasquale La Rocca lo scorso anno, è entrata a far parte della giuria per la stagione 2026. Purtroppo, il suo nuovo ruolo non è stato proprio una passeggiata.

Durante la puntata di sabato, Simona Ventura ha lanciato alcune frecciatine alla d’Urso, spingendola a chiedere ai colleghi di smetterla con le provocazioni. Poco dopo, Francesca Fialdini ha rivolto domande a La Rocca, che ora balla con l’attrice Ornella Muti.

Quando la d’Urso ha provato a intervenire nella conversazione, la Fialdini l’ha interrotta rapidamente, insistendo che la sua domanda fosse per Pasquale. Alla fine è intervenuta la conduttrice Milly Carlucci, dando alla giudice frustrata la possibilità di spiegare perché fosse stanca di essere trascinata nelle discussioni.

Pasquale La Rocca si confida

Lontano dalla pista, La Rocca ha avuto molto da dire durante la sua intervista del 1 novembre con Mara Venier a Domenica In. Guardando indietro, ha descritto la sua precedente collaborazione con la d’Urso come vivere dentro una bolla, qualcosa che ricorda ancora con affetto. Purtroppo, quella vicinanza non è durata. Una volta finita la gara, si sono allontanati gradualmente, ritrovandosi solo quando è iniziata la nuova stagione.

Che cosa lo ha infastidito di più? La Rocca ha ritenuto che la d’Urso fosse diventata insolitamente fredda nei suoi confronti e verso Ornella Muti. Ha inoltre messo in discussione il suo stile di giudizio, dicendo che i suoi commenti saltavano tra tecnica, passione e persino caviglie. Il ballerino ha mostrato anche un lato più tenero. Dopo anni in cui ha messo la danza al primo posto, ora sogna di trovare l’amore e diventare padre.

Samanta Togni difende Barbara

Proprio quando le critiche sembravano accumularsi, l’ex professionista di Ballando con le stelle Samanta Togni è intervenuta in difesa della d’Urso. Ospite di Unomattina su Rai 1 il 2 novembre, la Togni ha preso di mira il giudice Guillermo Mariotto, definendo eccessivo il suo comportamento.

La sua lamentela principale? Mariotto ha tirato in ballo la d’Urso in una discussione, salvo poi accusarla di voler riportare tutto su di sé quando ha risposto. Avendo trascorso anni nel programma prima di lasciarlo nel 2020, la Togni ne conosce bene le dinamiche. Il suo intervento ha sicuramente aggiunto un’altra prospettiva al dramma di gossip news in corso.

Mariotto è eccessivo. …Non mi piace quando manipolano le discussioni Samanta Togni

Il dramma fa parlare il pubblico

Naturalmente, gli scontri che coinvolgono volti noti delle Reality TV stars sono materiale perfetto per il social media gossip. Tra la delusione di La Rocca e l’inaspettata difesa della Togni, questa controversia sta diventando sempre più personale. Nel frattempo, il trending gossip attorno alla d’Urso ha sollevato un’altra domanda: riusciranno tutti a superare le loro divergenze?

Con un’altra puntata del sabato in arrivo, gli appassionati italiani di entertainment hanno molto da aspettarsi. Che le tensioni si plachino finalmente o scoppi un altro confronto, Ballando con le stelle sta dando agli spettatori motivi per continuare a guardare oltre il ballo.



